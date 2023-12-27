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Lavrov: BRICS genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğilimi daha da güçlenecek
Lavrov: BRICS genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğilimi daha da güçlenecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hint mevkidaşı Jaishankar'la yaptığı görüşmede BRICS'in yeni üyelerle beraber genişledikçe küresel yeniden dengelenme... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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brics
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hindistan
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Lavrov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında Sputnik muhabirinden BRICS'in küresel düzen üzerindeki etkisiyle ilgili bir soru alan Lavrov, "BRICS genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğilimi daha da güçlenecek. Genişleyen BRICS'te genel GSYİH, G7 ülkelerinin ortaya koyduğu rakamlardan önemli ölçüde daha yüksek olacaktır" yanıtını verdi.'Batı'ya duyulan güven yerle bir oldu'Rusya'nın küresel düzen konusunda Hindistan'la aynı görüşleri paylaştığının altını çizen Lavrov, Batı'ya duyulan güvenin yerle bir olduğunu ve Rusya'nın küresel çoğunluğun rolüne itimat etmek için daha fazla gerekçesi bulunduğunu vurguladı.'Moskova'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik çabalarını destekliyoruz'Sputnik muhabirinin sorusuna Jaishankar'dan da yanıt gelirken Hint bakan, Yeni Delhi'nin Moskova'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.Jaishankar, "Küresel düzen değişmek zorunda kalacak, uluslararası ekonomi değişmek zorunda kalacak. Bugün Rusya'nın çok kutuplu düzenin 'güçlü bataryası' olmasını çok takdir ediyoruz. Bu ayrıca, uluslararası siyasetteki ortak çıkarlarımız doğrultusunda sergilediğimiz birçok tutumu da destekliyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/lavrov-bati-kievi-kazanan-taraf-ilan-ederek-ukraynadaki-catismayi-donduracak-1079052946.html
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brics, rusya, hindistan, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
brics, rusya, hindistan, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı

Lavrov: BRICS genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğilimi daha da güçlenecek

17:30 27.12.2023
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Lavrov Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar
Rusya Lavrov Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hint mevkidaşı Jaishankar'la yaptığı görüşmede BRICS'in yeni üyelerle beraber genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğiliminin daha da güçleneceğini vurguladı.
Lavrov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Sputnik muhabirinden BRICS'in küresel düzen üzerindeki etkisiyle ilgili bir soru alan Lavrov, "BRICS genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğilimi daha da güçlenecek. Genişleyen BRICS'te genel GSYİH, G7 ülkelerinin ortaya koyduğu rakamlardan önemli ölçüde daha yüksek olacaktır" yanıtını verdi.

'Batı'ya duyulan güven yerle bir oldu'

Rusya'nın küresel düzen konusunda Hindistan'la aynı görüşleri paylaştığının altını çizen Lavrov, Batı'ya duyulan güvenin yerle bir olduğunu ve Rusya'nın küresel çoğunluğun rolüne itimat etmek için daha fazla gerekçesi bulunduğunu vurguladı.

'Moskova'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik çabalarını destekliyoruz'

Sputnik muhabirinin sorusuna Jaishankar'dan da yanıt gelirken Hint bakan, Yeni Delhi'nin Moskova'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.
Jaishankar, "Küresel düzen değişmek zorunda kalacak, uluslararası ekonomi değişmek zorunda kalacak. Bugün Rusya'nın çok kutuplu düzenin 'güçlü bataryası' olmasını çok takdir ediyoruz. Bu ayrıca, uluslararası siyasetteki ortak çıkarlarımız doğrultusunda sergilediğimiz birçok tutumu da destekliyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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