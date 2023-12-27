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https://sputniknews.com.tr/20231227/kremlin-baku-ve-erivan-baris-anlasmasini-sonuclandirma-yolunda-ilerliyor-1079047642.html
Kremlin: Bakü ve Erivan barış anlaşmasını sonuçlandırma yolunda ilerliyor
Kremlin: Bakü ve Erivan barış anlaşmasını sonuçlandırma yolunda ilerliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Bakü ve Erivan’ın barış anlaşmasını sonuçlandırma yolunda ilerlediklerini, Moskova’nın anlaşmanın bir an önce imzalanmasını umduğunu ve... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T15:47+0300
2023-12-27T15:47+0300
dünya
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ermenistan
rusya
kremlin
dmitriy peskov
bakü
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avrupa birliği
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri yorumlayan Peskov, tarafların barış anlaşması imzalamak için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyduğunu ifade etti.Peskov, “Gerçekten de iki ülkenin barış anlaşması çalışmalarını sonuçlandırma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bunun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz. Elbette ki, kaliteden ödün vererek değil. Bu nedenle biz de, herkesle birlikte bu çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. En önemlisi ise, Bakü’de de, Erivan’da da, her iki tarafta da siyasi iradenin olduğunu görüyoruz. Ve elbette bu süreci destekliyoruz” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, barış anlaşmasının hem iki ülke, hem de tüm bölgede istikrar ve barış açısından faydalı olacağının altını çizdi.‘AB'nin Kiev'e tahsis ettiği para Avrupa ekonomisinin zararınadır’Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya 20 milyar euroluk yardım ile ilgili yedek planını yorumlayan Peskov, söz konusu yardımın zaten zor bir dönemden geçen Avrupa ekonomisinin zararına olduğuna vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:AB’nin kendi içinde Ukrayna’ya yardım konusunda çelişkiler yaşadığını dile getiren Peskov, “Elbette Avrupa Birliği'nin bu parayı tahsis etmeye devam etme konusunda kendi içinde oldukça ciddi çelişkiler yaşadığını anlıyoruz” diye konuştu.‘AB'nin Kiev'e yönelik yeni yardımı operasyonun gidişatını değiştirmeyecek’Kremlin Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardım için olası para tahsisinin özel askeri operasyonun gidişatını değiştiremeyeceğine dikkat çekerek, Rusya için asıl meselenin hedeflerine ulaşmak olduğunun altını çizdi.“Bu para özel askeri operasyonun gidişatını değiştiremeyecek” yorumunda bulunan Peskov, "Bizim için asıl önemli olan şey, önümüzde bulunan hedeflere ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasi-kafkasyanin-gelecegini-belirleyecek-1078996847.html
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azerbaycan, ermenistan, rusya, kremlin, dmitriy peskov, bakü, erivan, avrupa birliği
azerbaycan, ermenistan, rusya, kremlin, dmitriy peskov, bakü, erivan, avrupa birliği

Kremlin: Bakü ve Erivan barış anlaşmasını sonuçlandırma yolunda ilerliyor

15:47 27.12.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Bakü ve Erivan’ın barış anlaşmasını sonuçlandırma yolunda ilerlediklerini, Moskova’nın anlaşmanın bir an önce imzalanmasını umduğunu ve süreci desteklediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri yorumlayan Peskov, tarafların barış anlaşması imzalamak için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyduğunu ifade etti.
Peskov, “Gerçekten de iki ülkenin barış anlaşması çalışmalarını sonuçlandırma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bunun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz. Elbette ki, kaliteden ödün vererek değil. Bu nedenle biz de, herkesle birlikte bu çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. En önemlisi ise, Bakü’de de, Erivan’da da, her iki tarafta da siyasi iradenin olduğunu görüyoruz. Ve elbette bu süreci destekliyoruz” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, barış anlaşmasının hem iki ülke, hem de tüm bölgede istikrar ve barış açısından faydalı olacağının altını çizdi.

‘AB'nin Kiev'e tahsis ettiği para Avrupa ekonomisinin zararınadır’

Avrupa Birliği’nin Ukrayna'ya 20 milyar euroluk yardım ile ilgili yedek planını yorumlayan Peskov, söz konusu yardımın zaten zor bir dönemden geçen Avrupa ekonomisinin zararına olduğuna vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu para, zaten zor günler geçiren Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinin zararına, bu para Avrupa Birliği ülkelerinin sanayisinin ve AB'nin geleceğinin zararına tahsis ediliyor.”
AB’nin kendi içinde Ukrayna’ya yardım konusunda çelişkiler yaşadığını dile getiren Peskov, “Elbette Avrupa Birliği'nin bu parayı tahsis etmeye devam etme konusunda kendi içinde oldukça ciddi çelişkiler yaşadığını anlıyoruz” diye konuştu.

‘AB'nin Kiev'e yönelik yeni yardımı operasyonun gidişatını değiştirmeyecek’

Kremlin Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardım için olası para tahsisinin özel askeri operasyonun gidişatını değiştiremeyeceğine dikkat çekerek, Rusya için asıl meselenin hedeflerine ulaşmak olduğunun altını çizdi.
Bu para özel askeri operasyonun gidişatını değiştiremeyecek” yorumunda bulunan Peskov, "Bizim için asıl önemli olan şey, önümüzde bulunan hedeflere ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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