İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: ABD Netanyahu'nun 'fişini' çekti
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki ilişki
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231227/izmirde-pazarda-cin-kestanesi-alarmi-zehir-riski-var-1079005952.html
İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'
İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'
İzmir'in Tire ilçesinde, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. 200 kilo... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:36+0300
2023-12-27T09:36+0300
yaşam
kestane
çin
izmir
zehir
gıda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079005655_340:0:3661:1868_1920x0_80_0_0_066722e95a3c8f9919f3cca8c499d294.jpg
Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.’ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.'Bu kestanenin zehirleme riski var'Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Tire ilçesinin kestane açısından zengin olduğunu ve Çin kestanelerine karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çin kestanelerinin zehirleyebileceğini ifade eden Bolpaça, "İlçemiz, kestane bakımından zaten zengin bir bölge. Pazarımıza dışarıdan gelip Çin kestanesi satmaya çalışıyorlar. Tire Belediyesi olarak salı pazarında denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimde 200 kilogram Çin kestanesine imha etmek üzere el koyduk. Bu kestanenin zehirleme riski var. Vatandaşlarımızdan ricamız; kestane alırken bilindik yerlerden almaları, şüphelendikleri durumlarda 153 alo zabıtayı arayarak ihbarda bulunmalarıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı noktasında denetimlerimiz devam edecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmani-uyariyor-kestanenin-bazi-turleri-insan-tuketimi-icin-uygun-degil-zehirlidir-1078923634.html
çin
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079005655_755:0:3246:1868_1920x0_80_0_0_e84c43f28daca8c5051a7bab0bce94d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çis kestanesi zehirli mi,çin kestanesi istanbul,çin kestanesi yenir mi
çis kestanesi zehirli mi,çin kestanesi istanbul,çin kestanesi yenir mi

İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'

09:36 27.12.2023
© İHA / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ-AW106875Çin kestanesi
Çin kestanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© İHA / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ-AW106875
Abone ol
İzmir'in Tire ilçesinde, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. 200 kilo kestaneye imha edilmek üzere el konulurken, Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, "Bu kestanenin zehirleme riski var" diyerek uyardı.
Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi.
Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.’ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

'Bu kestanenin zehirleme riski var'

Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Tire ilçesinin kestane açısından zengin olduğunu ve Çin kestanelerine karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çin kestanelerinin zehirleyebileceğini ifade eden Bolpaça, "İlçemiz, kestane bakımından zaten zengin bir bölge. Pazarımıza dışarıdan gelip Çin kestanesi satmaya çalışıyorlar. Tire Belediyesi olarak salı pazarında denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimde 200 kilogram Çin kestanesine imha etmek üzere el koyduk. Bu kestanenin zehirleme riski var. Vatandaşlarımızdan ricamız; kestane alırken bilindik yerlerden almaları, şüphelendikleri durumlarda 153 alo zabıtayı arayarak ihbarda bulunmalarıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı noktasında denetimlerimiz devam edecek" dedi.
Kestane hasadı başladı: İşçilerin yevmiyesi 350-400 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
YAŞAM
Uzmanı uyarıyor: 'Kestanenin bazı türleri insan tüketimi için uygun değil, zehirlidir'
25 Aralık, 17:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала