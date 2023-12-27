https://sputniknews.com.tr/20231227/izmirde-pazarda-cin-kestanesi-alarmi-zehir-riski-var-1079005952.html

İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'

İzmir'de pazarda Çin kestanesi alarmı: 'Zehir riski var'

İzmir'in Tire ilçesinde, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. 200 kilo... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:36+0300

2023-12-27T09:36+0300

2023-12-27T09:36+0300

yaşam

kestane

çin

izmir

zehir

gıda

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Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.’ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.'Bu kestanenin zehirleme riski var'Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Tire ilçesinin kestane açısından zengin olduğunu ve Çin kestanelerine karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çin kestanelerinin zehirleyebileceğini ifade eden Bolpaça, "İlçemiz, kestane bakımından zaten zengin bir bölge. Pazarımıza dışarıdan gelip Çin kestanesi satmaya çalışıyorlar. Tire Belediyesi olarak salı pazarında denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimde 200 kilogram Çin kestanesine imha etmek üzere el koyduk. Bu kestanenin zehirleme riski var. Vatandaşlarımızdan ricamız; kestane alırken bilindik yerlerden almaları, şüphelendikleri durumlarda 153 alo zabıtayı arayarak ihbarda bulunmalarıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı noktasında denetimlerimiz devam edecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmani-uyariyor-kestanenin-bazi-turleri-insan-tuketimi-icin-uygun-degil-zehirlidir-1078923634.html

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