https://sputniknews.com.tr/20231227/israil-ordusu-gazzede-3-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1079005813.html

İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:36+0300

2023-12-27T09:36+0300

2023-12-27T09:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

filistin

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 5 askerin ise yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarını bombalaması sonucu son 24 saat içinde 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki bölgelere ve yerleşim bölgesinin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampına yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.Kaynaklardan alınan bilgilere göre dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere düzinelerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığını eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-gallant-ulkesinin-7-cepheden-saldiri-altinda-oldugunu-iddia-etti-1078982450.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin