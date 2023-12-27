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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/israil-ordusu-gazzede-3-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1079005813.html
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:36+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 5 askerin ise yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarını bombalaması sonucu son 24 saat içinde 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki bölgelere ve yerleşim bölgesinin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampına yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.Kaynaklardan alınan bilgilere göre dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere düzinelerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığını eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-gallant-ulkesinin-7-cepheden-saldiri-altinda-oldugunu-iddia-etti-1078982450.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin

İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

09:36 27.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 5 askerin ise yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarını bombalaması sonucu son 24 saat içinde 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki bölgelere ve yerleşim bölgesinin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampına yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Kaynaklardan alınan bilgilere göre dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere düzinelerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığını eklendi.
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkesinin ‘7 cepheden saldırı altında olduğunu’ iddia etti
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