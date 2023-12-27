https://sputniknews.com.tr/20231227/israil-ordusu-gazzede-3-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1079005813.html
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:36+0300
2023-12-27T09:36+0300
2023-12-27T09:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
filistin
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 5 askerin ise yaralandığı ifade edildi.İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.İsrail'in Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarını bombalaması sonucu son 24 saat içinde 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki bölgelere ve yerleşim bölgesinin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampına yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.Kaynaklardan alınan bilgilere göre dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere düzinelerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığını eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-gallant-ulkesinin-7-cepheden-saldiri-altinda-oldugunu-iddia-etti-1078982450.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 5 askerin ise yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin
bazı kısımlarını bombalaması sonucu son 24 saat içinde 4 Filistinli
yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki bölgelere ve yerleşim bölgesinin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampına yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Kaynaklardan alınan bilgilere göre dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskınlarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere düzinelerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığını eklendi.