https://sputniknews.com.tr/20231227/erdogandan-fatih-terime-telefon-1079043797.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e telefon

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T15:06+0300

2023-12-27T15:06+0300

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spor

recep tayyip erdoğan

fatih terim

panathinaikos

fon

seçil erzan

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Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı.Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:Hedef şampiyonlukYunanistan ligini yakından takip ettiğini kaydeden Terim, çok fazla zaman olmadığı için amacının bir an evvel antrenmana başlayarak eksiklikleri belirlemek olduğunu ifade etti.Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos'un uzun zamandır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "Ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos'un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum." diye konuştu.Terim: Gelme sebebim belli, getirilme sebebim belliYunanistan'da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, "Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık." ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:Erdoğan'dan Terim'e 'başarılar' telefonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Atina'ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, "Suyun öbür tarafındayım. Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip iki ülkenin, birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum." şeklinde konuştu.Terim, hem milli takım hem de Galatasaray'da çalıştığı sürede Yunanistan'a çok geldiğini ve Yunan takımlarıyla karşılaştığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk havasının sürmesinden yana olduğunu kaydetti.Panathinaikos Basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman ile daha önce de İtalya'da aynı dönemlerde görev yaptıklarını hatırlatan Terim, bu kez de Yunanistan'da Panathinaikos çatısı altında görev yapmaları için "İki başarılı hoca gereken her şeyi yapacağız." dedi.Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

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recep tayyip erdoğan, fatih terim, panathinaikos, fon, seçil erzan