https://sputniknews.com.tr/20231227/cinin-congcing-sehrinde-bir-guvec-restoraninda-calisan-insansi-robot-musterilerin-ilgi-odagi-oldu-1079052565.html
Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu
Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu
Çin'in Çongçing şehrinde yer alan bir güveç restoranında çalışan Qin isimli insansı robot Çin'in dört bir yanından gelen müşterilerin ilgisini çekiyor. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T16:58+0300
2023-12-27T16:58+0300
2023-12-27T16:58+0300
dünya
video
insansı robot
çin
çongçing
dans
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Çin Çonçing'te bulunan bir güveç restoranında istihdam eden insansı robot Qin, ülkenin dört bir tarafından gelen müşterilerin ilgi odağı haline geldi. 15 yıllık profesyonel dans tecrübesi ve 6 yıllık sokak dansı tecrübesine sahip olmasıyla dikkat çeken Qin, müşterilere dans performansını göstermesinin yanı sıra çevrimiçi canlı tartışmalara da katılıyor.Dans ve yemek servisi hizmeti birleşimini barındıran Qin, işletmeye gelen müşterilerin alkışlarını alarak, restoranı ülkede popüler bir yere dönüştürdü.
çin
çongçing
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Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu
Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu
2023-12-27T16:58+0300
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Sputnik Türkiye
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video, insansı robot, çin, çongçing, dans, видео
video, insansı robot, çin, çongçing, dans, видео
Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu
Çin'in Çongçing şehrinde yer alan bir güveç restoranında çalışan Qin isimli insansı robot Çin'in dört bir yanından gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.
Çin Çonçing'te bulunan bir güveç restoranında istihdam eden insansı robot Qin, ülkenin dört bir tarafından gelen müşterilerin ilgi odağı haline geldi.
15 yıllık profesyonel dans tecrübesi ve 6 yıllık sokak dansı tecrübesine sahip olmasıyla dikkat çeken Qin, müşterilere dans performansını göstermesinin yanı sıra çevrimiçi canlı tartışmalara da katılıyor.
Dans ve yemek servisi hizmeti birleşimini barındıran Qin, işletmeye gelen müşterilerin alkışlarını alarak, restoranı ülkede popüler bir yere dönüştürdü.