https://sputniknews.com.tr/20231227/cinin-congcing-sehrinde-bir-guvec-restoraninda-calisan-insansi-robot-musterilerin-ilgi-odagi-oldu-1079052565.html

Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu

Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu

Çin'in Çongçing şehrinde yer alan bir güveç restoranında çalışan Qin isimli insansı robot Çin'in dört bir yanından gelen müşterilerin ilgisini çekiyor. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T16:58+0300

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video

insansı robot

çin

çongçing

dans

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Çin Çonçing'te bulunan bir güveç restoranında istihdam eden insansı robot Qin, ülkenin dört bir tarafından gelen müşterilerin ilgi odağı haline geldi. 15 yıllık profesyonel dans tecrübesi ve 6 yıllık sokak dansı tecrübesine sahip olmasıyla dikkat çeken Qin, müşterilere dans performansını göstermesinin yanı sıra çevrimiçi canlı tartışmalara da katılıyor.Dans ve yemek servisi hizmeti birleşimini barındıran Qin, işletmeye gelen müşterilerin alkışlarını alarak, restoranı ülkede popüler bir yere dönüştürdü.

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Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu Çin'in Çongçing şehrinde bir güveç restoranında çalışan insansı robot müşterilerin ilgi odağı oldu 2023-12-27T16:58+0300 true PT1M11S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, insansı robot, çin, çongçing, dans, видео