https://sputniknews.com.tr/20231227/beyaz-esya-uretimi-yuzde-6-daraldi-1079022801.html
Beyaz eşya üretimi yüzde 6 daraldı
Beyaz eşya üretimi yüzde 6 daraldı
Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve iç satışlar kasım ayında düşüş kaydetti. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T10:53+0300
2023-12-27T10:53+0300
2023-12-27T10:53+0300
ekonomi
beyaz eşya
ekonomi
fiyat
çamaşır makinesi
bulaşık makinesi
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Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve iç satışlarda düşüş yaşandı.Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) kasım ayı verilerine göre 6 ana ürün grubunda geçen yıla göre üretim yüzde 6 gerilerken, ihracattaki düşüş yüzde 9 olarak gerçekleşti. İç satışlarda yüzde 1'lik düşüş yaşanırken, ithalat yüzde 163 artış gösterdi.Ocak-kasım döneminde iç satışlar yıllık bazda yüzde 15 artış gösterdi. Bu artışta seçim öncesi fiyatların artacağı beklentisiyle öne çekilen talep ve yaz aylarındaki yüksek sezon etkili oldu.İhracat ise Avrupa'daki talep daralmasından olumsuz etkilenerek yüzde 11 düşüş kaydetti. 11 aylık periyotta üretim yüzde 1 düşüş kaydederken, ithalat yüzde 89 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/bakan-bolattan-yeni-cagri-giyim-ve-beyaz-esyada-indirim-hamlesi-1076154513.html
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beyaz eşya, ekonomi, fiyat, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi
beyaz eşya, ekonomi, fiyat, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi
Beyaz eşya üretimi yüzde 6 daraldı
Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve iç satışlar kasım ayında düşüş kaydetti.
Beyaz eşya sektöründe üretim, ihracat ve iç satışlarda düşüş yaşandı.
Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) kasım ayı verilerine göre 6 ana ürün grubunda geçen yıla göre üretim yüzde 6 gerilerken, ihracattaki düşüş yüzde 9 olarak gerçekleşti. İç satışlarda yüzde 1'lik düşüş yaşanırken, ithalat yüzde 163 artış gösterdi.
Ocak-kasım döneminde iç satışlar yıllık bazda yüzde 15 artış gösterdi. Bu artışta seçim öncesi fiyatların artacağı beklentisiyle öne çekilen talep ve yaz aylarındaki yüksek sezon etkili oldu.
İhracat ise Avrupa'daki talep daralmasından olumsuz etkilenerek yüzde 11 düşüş kaydetti. 11 aylık periyotta üretim yüzde 1 düşüş kaydederken, ithalat yüzde 89 arttı.