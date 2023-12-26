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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası
Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası
Çin merkezli dev haber portalı Sohu, ABD'nin Rus varlıklarına el koymak için başarısız ve zaman alıcı önlemler aldığına dikkat çektiği yazısında, Washington’un... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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washington
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Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde dondurulan yabancı varlıklarına göz diken Washington yönetiminin bu varlıkları çalmak için gerçek bir suç çetesi kurmaya karar verdiğine değinen haber portalı, “Bu para çekme yönteminin pratikte en pahalı ve başarısız olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verdi.Dondurulan varlıklara el konulması planlarının uluslararası ilişkilerde güven zedeleyecek bir hamle olduğunu ima eden Çinli yazar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı kışkırtan ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa sermayesine güvendiğine dikkat çekerken, ancak şimdi bu fonların ABD'den ayrılacağına dair korkuların olduğunu, böyle bir hamlenin Washington'un en ölümcül stratejik hatalarından biri olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bati-basini-abd-rus-varliklarini-kieve-devretmenin-yolunu-ariyor-1078647179.html
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abd, rusya, joe biden, washington, ukrayna krizi
abd, rusya, joe biden, washington, ukrayna krizi

Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası

11:18 26.12.2023
© AFP 2023 / CHIP SOMODEVILLAJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / CHIP SOMODEVILLA
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Çin merkezli dev haber portalı Sohu, ABD'nin Rus varlıklarına el koymak için başarısız ve zaman alıcı önlemler aldığına dikkat çektiği yazısında, Washington’un dondurulan Rus varlıklarını çalmak için bir suç çetesi kurmaya karar verdiğini vurguladı.
Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde dondurulan yabancı varlıklarına göz diken Washington yönetiminin bu varlıkları çalmak için gerçek bir suç çetesi kurmaya karar verdiğine değinen haber portalı, “Bu para çekme yönteminin pratikte en pahalı ve başarısız olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verdi.
Dondurulan varlıklara el konulması planlarının uluslararası ilişkilerde güven zedeleyecek bir hamle olduğunu ima eden Çinli yazar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı kışkırtan ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa sermayesine güvendiğine dikkat çekerken, ancak şimdi bu fonların ABD'den ayrılacağına dair korkuların olduğunu, böyle bir hamlenin Washington'un en ölümcül stratejik hatalarından biri olacağını sözlerine ekledi.
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