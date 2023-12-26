https://sputniknews.com.tr/20231226/washingtonun-rus-varliklarini-calmak-icin-suc-cetesi-kurdugu-iddiasi-1078945767.html
Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası
Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası
Çin merkezli dev haber portalı Sohu, ABD'nin Rus varlıklarına el koymak için başarısız ve zaman alıcı önlemler aldığına dikkat çektiği yazısında, Washington’un... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T11:18+0300
2023-12-26T11:18+0300
2023-12-26T11:18+0300
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Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde dondurulan yabancı varlıklarına göz diken Washington yönetiminin bu varlıkları çalmak için gerçek bir suç çetesi kurmaya karar verdiğine değinen haber portalı, “Bu para çekme yönteminin pratikte en pahalı ve başarısız olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verdi.Dondurulan varlıklara el konulması planlarının uluslararası ilişkilerde güven zedeleyecek bir hamle olduğunu ima eden Çinli yazar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı kışkırtan ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa sermayesine güvendiğine dikkat çekerken, ancak şimdi bu fonların ABD'den ayrılacağına dair korkuların olduğunu, böyle bir hamlenin Washington'un en ölümcül stratejik hatalarından biri olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bati-basini-abd-rus-varliklarini-kieve-devretmenin-yolunu-ariyor-1078647179.html
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abd, rusya, joe biden, washington, ukrayna krizi
abd, rusya, joe biden, washington, ukrayna krizi
Washington'un Rus varlıklarını çalmak için ‘suç çetesi’ kurduğu iddiası
Çin merkezli dev haber portalı Sohu, ABD'nin Rus varlıklarına el koymak için başarısız ve zaman alıcı önlemler aldığına dikkat çektiği yazısında, Washington’un dondurulan Rus varlıklarını çalmak için bir suç çetesi kurmaya karar verdiğini vurguladı.
Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde dondurulan yabancı varlıklarına göz diken Washington yönetiminin bu varlıkları çalmak için gerçek bir suç çetesi kurmaya karar verdiğine değinen haber portalı, “Bu para çekme yönteminin pratikte en pahalı ve başarısız olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verdi.
Dondurulan varlıklara el konulması planlarının uluslararası ilişkilerde güven zedeleyecek bir hamle olduğunu ima eden Çinli yazar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı kışkırtan ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa sermayesine güvendiğine dikkat çekerken, ancak şimdi bu fonların ABD'den ayrılacağına dair korkuların olduğunu, böyle bir hamlenin Washington'un en ölümcül stratejik hatalarından biri olacağını sözlerine ekledi.