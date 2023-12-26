https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynaya-rus-askeri-tesisleri-hakkinda-bilgi-veren-kisiye-fsbden-operasyon-1078960912.html

Ukrayna'ya Rus askeri tesisleri hakkında bilgi veren kişiye FSB'den operasyon

Ukrayna'ya Rus askeri tesisleri hakkında bilgi veren kişiye FSB'den operasyon

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran bir Moskova Bölgesi sakininin yakalandığını... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T12:56+0300

2023-12-26T12:56+0300

2023-12-26T12:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

moskova

rusya savunma bakanlığı

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Ukrayna'nın bu amaçlar için kullandığı bir kişinin daha yakalandığını belirten FSB, 1999'da Moskova Bölgesi'nde doğduğu belirlenen zanlının Rusya için tehdit oluşturan Ukraynalı aşırı milliyetçi örgütlerden birinin destekçisi olduğunu kaydetti.FSB, zanlının Rusya Savunma Bakanlığı'na ait tesisler ile Moskova ve Kaluga bölgelerindeki sanayi işletmelerinin konumları hakkında aşırı milliyetçi örgütün temsilcilerine bilgi aktardığının tespit edildiğinin altını çizdi.FSB'nin elindeki verilere göre zanlı, Ocak-Aralık 2023 döneminde Ukraynalı silahlı grupların faaliyetlerine destek amacıyla para transferleri gerçekleştirdi.FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığını da kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/belarus-lideri-lukasenko-zelenskiy-anlasmaya-ihtiyaci-oldugunu-anlamaya-basladi-1078934161.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, rusya savunma bakanlığı