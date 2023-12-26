https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynaya-rus-askeri-tesisleri-hakkinda-bilgi-veren-kisiye-fsbden-operasyon-1078960912.html
Ukrayna'ya Rus askeri tesisleri hakkında bilgi veren kişiye FSB'den operasyon
Ukrayna'ya Rus askeri tesisleri hakkında bilgi veren kişiye FSB'den operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran bir Moskova Bölgesi sakininin yakalandığını... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T12:56+0300
2023-12-26T12:56+0300
2023-12-26T12:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
moskova
rusya savunma bakanlığı
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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Ukrayna'nın bu amaçlar için kullandığı bir kişinin daha yakalandığını belirten FSB, 1999'da Moskova Bölgesi'nde doğduğu belirlenen zanlının Rusya için tehdit oluşturan Ukraynalı aşırı milliyetçi örgütlerden birinin destekçisi olduğunu kaydetti.FSB, zanlının Rusya Savunma Bakanlığı'na ait tesisler ile Moskova ve Kaluga bölgelerindeki sanayi işletmelerinin konumları hakkında aşırı milliyetçi örgütün temsilcilerine bilgi aktardığının tespit edildiğinin altını çizdi.FSB'nin elindeki verilere göre zanlı, Ocak-Aralık 2023 döneminde Ukraynalı silahlı grupların faaliyetlerine destek amacıyla para transferleri gerçekleştirdi.FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/belarus-lideri-lukasenko-zelenskiy-anlasmaya-ihtiyaci-oldugunu-anlamaya-basladi-1078934161.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna'ya Rus askeri tesisleri hakkında bilgi veren kişiye FSB'den operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya aktaran bir Moskova Bölgesi sakininin yakalandığını duyurdu.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
Ukrayna'nın bu amaçlar için kullandığı bir kişinin daha yakalandığını belirten FSB, 1999'da Moskova Bölgesi'nde doğduğu belirlenen zanlının Rusya için tehdit oluşturan Ukraynalı aşırı milliyetçi örgütlerden birinin destekçisi olduğunu kaydetti.
FSB, zanlının Rusya Savunma Bakanlığı'na ait tesisler ile Moskova ve Kaluga bölgelerindeki sanayi işletmelerinin konumları hakkında aşırı milliyetçi örgütün temsilcilerine bilgi aktardığının tespit edildiğinin altını çizdi.
FSB'nin elindeki verilere göre zanlı, Ocak-Aralık 2023 döneminde Ukraynalı silahlı grupların faaliyetlerine destek amacıyla para transferleri gerçekleştirdi.
FSB, zanlı hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığını da kaydetti.