https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynali-emekli-general-zelenskiy-rus-ihalarinin-yarattigi-sorun-karsisinda-caresiz-1078981280.html

Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz

Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz

Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T16:52+0300

2023-12-26T16:52+0300

2023-12-26T16:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078682_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_a31775fa5c85524d5c166775c389b30f.jpg

Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, NEWSROOM televizyonuna demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus insansız hava araçlarının (İHA) tüm cephe hattı boyunca yarattığı sorunu çözemediğini söyledi.Krivonos, “Rus insansız hava araçlarının sayısı o kadar büyük bir miktara, o kadar yoğun kullanıma ulaştı ki, yağmurdan sonra ormanda ortaya çıkan mantarlar gibi, birliklerimizin cepheye doğru hareket yolları boyunca her yerdeler. Biz ise ne olduğu belli olmayan şeylere para harcıyoruz ve böyle giderse kaybetmeye devam edeceğiz. Gece görüş kameralarını kullandıkları göz önüne alındığında geceleri de rahat vermeyecekler” dedi.Ülke yöneticilerinin askeri ekonominin geliştirilmesine yatırım yapmak yerine ‘Kiev'in kalkınmasıyla’ ilgilendiklerini belirten general, Rus ordusunun sadece İHA'larda değil, topçu silahlarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı büyük bir avantaja sahip olduğuna vurguladı.General, "Yetkililer bu durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. İhtiyacımız olan büyük miktarda mühimmattan bahsetmiyorum bile. Becerikli olmadığımızı ve Rus füzelerinin her yerde uçtuğunu söylemek yerine belki de bunları kendimiz yapmalıyız. Onların füzeleri here uçabilirler, ama yetkililer beceriksizliklerinden dolayı hiç bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukraynada-stratejik-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078880684.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)