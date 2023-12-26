https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynali-emekli-general-zelenskiy-rus-ihalarinin-yarattigi-sorun-karsisinda-caresiz-1078981280.html
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T16:52+0300
2023-12-26T16:52+0300
2023-12-26T16:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
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Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, NEWSROOM televizyonuna demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus insansız hava araçlarının (İHA) tüm cephe hattı boyunca yarattığı sorunu çözemediğini söyledi.Krivonos, “Rus insansız hava araçlarının sayısı o kadar büyük bir miktara, o kadar yoğun kullanıma ulaştı ki, yağmurdan sonra ormanda ortaya çıkan mantarlar gibi, birliklerimizin cepheye doğru hareket yolları boyunca her yerdeler. Biz ise ne olduğu belli olmayan şeylere para harcıyoruz ve böyle giderse kaybetmeye devam edeceğiz. Gece görüş kameralarını kullandıkları göz önüne alındığında geceleri de rahat vermeyecekler” dedi.Ülke yöneticilerinin askeri ekonominin geliştirilmesine yatırım yapmak yerine ‘Kiev'in kalkınmasıyla’ ilgilendiklerini belirten general, Rus ordusunun sadece İHA'larda değil, topçu silahlarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı büyük bir avantaja sahip olduğuna vurguladı.General, "Yetkililer bu durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. İhtiyacımız olan büyük miktarda mühimmattan bahsetmiyorum bile. Becerikli olmadığımızı ve Rus füzelerinin her yerde uçtuğunu söylemek yerine belki de bunları kendimiz yapmalıyız. Onların füzeleri here uçabilirler, ama yetkililer beceriksizliklerinden dolayı hiç bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukraynada-stratejik-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078880684.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
16:52 26.12.2023 (güncellendi: 16:53 26.12.2023)
Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti.
Ukraynalı emekli Tümgenerali Sergey Krivonos, Zelenskiy’in Rus İHA’larının cephe hattı boyunca yarattığı sorun karşısında hiç bir şey yapmadığını belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, NEWSROOM televizyonuna demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus insansız hava araçlarının (İHA) tüm cephe hattı boyunca yarattığı sorunu çözemediğini söyledi.
Krivonos, “Rus insansız hava araçlarının sayısı o kadar büyük bir miktara, o kadar yoğun kullanıma ulaştı ki, yağmurdan sonra ormanda ortaya çıkan mantarlar gibi, birliklerimizin cepheye doğru hareket yolları boyunca her yerdeler. Biz ise ne olduğu belli olmayan şeylere para harcıyoruz ve böyle giderse kaybetmeye devam edeceğiz. Gece görüş kameralarını kullandıkları göz önüne alındığında geceleri de rahat vermeyecekler” dedi.
Ülke yöneticilerinin askeri ekonominin geliştirilmesine yatırım yapmak yerine ‘Kiev'in kalkınmasıyla’ ilgilendiklerini belirten general, Rus ordusunun sadece İHA'larda değil, topçu silahlarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı büyük bir avantaja sahip olduğuna vurguladı.
General, "Yetkililer bu durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. İhtiyacımız olan büyük miktarda mühimmattan bahsetmiyorum bile. Becerikli olmadığımızı ve Rus füzelerinin her yerde uçtuğunu söylemek yerine belki de bunları kendimiz yapmalıyız. Onların füzeleri here uçabilirler, ama yetkililer beceriksizliklerinden dolayı hiç bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.