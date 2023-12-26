https://sputniknews.com.tr/20231226/mitten-pkkya-yeni-operasyon-50ye-yakin-hedef-vuruldu--1078981775.html
MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu
MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu
MİT, Suriye'de operasyon gerçekleştirdi, 50'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T17:05+0300
2023-12-26T17:05+0300
2023-12-26T17:08+0300
türkiye
mit
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/90/1040969092_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_df076baae7ba1cfc97c2a9c879843d3a.jpg
MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231224/mit-ypgnin-sozde-aynularab-eyalet-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi--1078867245.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/90/1040969092_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_d670f7f7e3cafc7da5f36eae180cc0e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, pkk
MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu
17:05 26.12.2023 (güncellendi: 17:08 26.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
MİT, Suriye'de operasyon gerçekleştirdi, 50'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı.
MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.