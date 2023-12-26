https://sputniknews.com.tr/20231226/mitten-pkkya-yeni-operasyon-50ye-yakin-hedef-vuruldu--1078981775.html

MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu

MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu

MİT, Suriye'de operasyon gerçekleştirdi, 50'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T17:05+0300

2023-12-26T17:05+0300

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türkiye

mit

pkk

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MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231224/mit-ypgnin-sozde-aynularab-eyalet-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi--1078867245.html

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