https://sputniknews.com.tr/20231226/kredi-ve-yurtlar-genel-mudurlugunden-rizedeki-bir-yurtta-asansor-dustugu-iddialarina-yanit-1078955361.html

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Rize'deki bir yurtta asansör düştüğü iddialarına yanıt

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden Rize'deki bir yurtta asansör düştüğü iddialarına yanıt

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden, Rize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddialarının doğru olmadığı bildirildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T12:10+0300

2023-12-26T12:10+0300

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden, Rize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddialarının doğru olmadığı bildirildi.'Katlar arasında kaldı'Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rize Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddiası doğru değildir. Söz konusu olayda gece saat 23.54'te kısa süreli elektrik kesintileri yaşanması sebebiyle içerisinde bir öğrencinin bulunduğu asansör, 3. ve 4. kat arasında çok az bir süre kalmıştır. Asansör, referans kat olarak belirlenen en yakın kata öğrencimizi emniyetli bir şekilde tahliye etmiştir. Öğrencimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/aydindaki-kyk-yurdunda-yasanan-asansor-kazasinda-bilirkisi-raporu-tamamlandi-1077806585.html

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