https://sputniknews.com.tr/20231226/kizil-goncalar-dizisine-bakanliktan-cekim-izni-iptali-iddiasi-1078941625.html

Kızıl Goncalar dizisine bakanlıktan çekim izni iptali iddiası

Kızıl Goncalar dizisine bakanlıktan çekim izni iptali iddiası

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerinde yer aldığı “Kızıl Goncalar” dizisinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T09:40+0300

2023-12-26T09:40+0300

2023-12-26T09:40+0300

yaşam

dizi

kızıl goncalar

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar’ın çekimlerine ara verildi.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri iptal edildi. Ardından da 25 Aralık Pazartesi Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi. İkinci kez duran setin çekimleri için yeni mekan arayışı başladı.

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