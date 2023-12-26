https://sputniknews.com.tr/20231226/kizil-goncalar-dizisine-bakanliktan-cekim-izni-iptali-iddiasi-1078941625.html
Kızıl Goncalar dizisine bakanlıktan çekim izni iptali iddiası
Kızıl Goncalar dizisine bakanlıktan çekim izni iptali iddiası
Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerinde yer aldığı “Kızıl Goncalar” dizisinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T09:40+0300
2023-12-26T09:40+0300
2023-12-26T09:40+0300
yaşam
dizi
kızıl goncalar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar’ın çekimlerine ara verildi.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri iptal edildi. Ardından da 25 Aralık Pazartesi Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi. İkinci kez duran setin çekimleri için yeni mekan arayışı başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/iletisim-baskanligindan-kizilcik-serbeti-aciklamasi-rtuk-daha-once-de-bu-cezayi-vermisti-1069836460.html
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kızıl goncalar dizisi,kızıl goncalar özcan deniz,özgü namal dizi,kızıl goncalar kalktı mı,kızıl goncalar dizisi ne zaman
kızıl goncalar dizisi,kızıl goncalar özcan deniz,özgü namal dizi,kızıl goncalar kalktı mı,kızıl goncalar dizisi ne zaman
Kızıl Goncalar dizisine bakanlıktan çekim izni iptali iddiası
Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerinde yer aldığı “Kızıl Goncalar” dizisinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildiği iddia edildi.
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar’ın çekimlerine ara verildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre,
önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri iptal edildi.
Ardından da 25 Aralık Pazartesi Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi. İkinci kez duran setin çekimleri için yeni mekan arayışı başladı.