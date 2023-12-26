https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078996602.html

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T22:45+0300

2023-12-26T22:45+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hizbullah

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

lübnan

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.Hizbullah tarafından sınırdaki çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hadi Hasan Avvale adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiği ifade edildi.Daha sonra yapılan başka bir açıklamada, Avvale ile aynı bölgede, Ahmed Hasan el Dirani'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi.Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231226/abd-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-duzenleyen-kataib-hizbullahin-tesislerini-bombaladi-1078940098.html

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israil, israil-filistin, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, lübnan