https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078996602.html
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T22:45+0300
2023-12-26T22:45+0300
2023-12-26T22:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hizbullah
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1b/1043103521_5:0:1196:670_1920x0_80_0_0_7aa1aa2b787813620ff32a71e5bba062.jpg
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.Hizbullah tarafından sınırdaki çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hadi Hasan Avvale adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiği ifade edildi.Daha sonra yapılan başka bir açıklamada, Avvale ile aynı bölgede, Ahmed Hasan el Dirani'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi.Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/abd-iraktaki-askeri-ussune-saldiri-duzenleyen-kataib-hizbullahin-tesislerini-bombaladi-1078940098.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1b/1043103521_154:0:1047:670_1920x0_80_0_0_833781f0dbe86b7b78724307a0c49aec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, lübnan
israil, israil-filistin, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, lübnan
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
22:45 26.12.2023 (güncellendi: 22:48 26.12.2023)
İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah tarafından sınırdaki çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hadi Hasan Avvale adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Daha sonra yapılan başka bir açıklamada, Avvale ile aynı bölgede, Ahmed Hasan el Dirani'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 128’e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.