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Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu
Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu
Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını, İsrail’e ait askeri noktalara da insansız hava aracıyla saldırı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de MSC UNITED isimli ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını belirtti.Geminin durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mürettebatın Husiler tarafından açılan uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.Ayrıca İsrail’in Kızıldeniz’in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kenti ile işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki İsrail askeri mevkilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücüYemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu belirtmişti.Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/abd-kizildenizde-husilere-karsi-cok-uluslu-misyon-kuruldugunu-duyurdu-1078592215.html
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Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu

23:09 26.12.2023
© AFP 2023 / -Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin
Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / -
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Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını, İsrail’e ait askeri noktalara da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de MSC UNITED isimli ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını belirtti.
Geminin durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mürettebatın Husiler tarafından açılan uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.
Ayrıca İsrail’in Kızıldeniz’in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kenti ile işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki İsrail askeri mevkilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.
Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.
İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.
Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu belirtmişti.
Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.
ABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı çok uluslu misyon kurulduğunu duyurdu
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