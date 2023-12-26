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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/gazzeye-21-ekimden-bu-yana-insani-yardim-yuklu-4-bin-960-tir-girdi-1078940447.html
Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi
Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi
İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T08:52+0300
2023-12-26T08:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
insani yardım
benyamin netanyahu
israil ordusu (idf)
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, “Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı” ifadesine yer verildi.23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.İsrail basınına göre, Netanyahu Gazzelilerin başka ülkelere ‘gönüllü göçü’ için çalışıyorİsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon, şunları kaydetti:Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Filistin'den Netanyahu'nun ‘gönüllü göç’ itirafına tepkiFilistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı.Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/netanyahu-savasi-onumuzdeki-gunlerde-derinlestirerek-surdurecegiz-1078933515.html
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Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi

08:52 26.12.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIGazze insani yardım
Gazze insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, “Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı” ifadesine yer verildi.
23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

İsrail basınına göre, Netanyahu Gazzelilerin başka ülkelere ‘gönüllü göçü’ için çalışıyor

İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.
İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon, şunları kaydetti:
"Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."
Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Filistin'den Netanyahu'nun ‘gönüllü göç’ itirafına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı.
Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
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