https://sputniknews.com.tr/20231226/bakan-tunc-federasyonun-tartisilmasi-soz-konusu-degil-1078955682.html

Bakan Tunç: Federasyonun tartışılması söz konusu değil

Bakan Tunç: Federasyonun tartışılması söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri için "Söz konusu olamaz." dedi. Somali... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T12:28+0300

2023-12-26T12:28+0300

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türkiye

federasyon

adalet bakanlığı

zekeriya yapıcıoğlu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katıldı.Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Tunç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tunç'a HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri soruldu."Federasyonun tartışılması söz konusu olamaz." diyen Tunç, "Anayasa'nın üçüncü maddesi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Değiştirilemez maddedir. Bu maddelerin tartışılması söz konusu olamaz." diye konuştu.Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olduğu hain saldırılara değinen Tunç, "İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.'Milletvekilleri devletin yanında olmalı'Terörü destekleyenlerle mücadelenin de devam edeceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:'Soruşturma sürüyor'Şehit haberlerinin ardından sosyal medyadan tepki çeken yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili açılan soruşturmaların sonucunun beklendiğini söyleyen Tunç, "Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. 15 ilde 55 kişi hakkında açılmış soruşturmalar var. 26'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla suç işleyenlere karşı yargımız kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Gerçek hayatta suç olan sosyal medyada da suçtur." bilgisini verdi.AYM'nin Can Atalay kararıBakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin TİP'ten milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararı için ise şunları söyledi:'Yurt dışından gelip ifade verecek'Yılmaz Tunç'a Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun İstanbul'da ölümlü kazaya karıştığı olayla ilgili süreç de soruldu."Araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu raporu geldi. Bu üçüncü rapor oldu. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır." diyen Tunç, şunları kaydetti:

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federasyon, adalet bakanlığı, zekeriya yapıcıoğlu