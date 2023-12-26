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Bakan Tunç: Federasyonun tartışılması söz konusu değil
Bakan Tunç: Federasyonun tartışılması söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri için "Söz konusu olamaz." dedi. Somali... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T12:28+0300
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türkiye
federasyon
adalet bakanlığı
zekeriya yapıcıoğlu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katıldı.Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Tunç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tunç'a HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri soruldu."Federasyonun tartışılması söz konusu olamaz." diyen Tunç, "Anayasa'nın üçüncü maddesi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Değiştirilemez maddedir. Bu maddelerin tartışılması söz konusu olamaz." diye konuştu.Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olduğu hain saldırılara değinen Tunç, "İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.'Milletvekilleri devletin yanında olmalı'Terörü destekleyenlerle mücadelenin de devam edeceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:'Soruşturma sürüyor'Şehit haberlerinin ardından sosyal medyadan tepki çeken yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili açılan soruşturmaların sonucunun beklendiğini söyleyen Tunç, "Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. 15 ilde 55 kişi hakkında açılmış soruşturmalar var. 26'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla suç işleyenlere karşı yargımız kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Gerçek hayatta suç olan sosyal medyada da suçtur." bilgisini verdi.AYM'nin Can Atalay kararıBakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin TİP'ten milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararı için ise şunları söyledi:'Yurt dışından gelip ifade verecek'Yılmaz Tunç'a Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun İstanbul'da ölümlü kazaya karıştığı olayla ilgili süreç de soruldu."Araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu raporu geldi. Bu üçüncü rapor oldu. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır." diyen Tunç, şunları kaydetti:
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federasyon, adalet bakanlığı, zekeriya yapıcıoğlu
federasyon, adalet bakanlığı, zekeriya yapıcıoğlu

Bakan Tunç: Federasyonun tartışılması söz konusu değil

12:28 26.12.2023 (güncellendi: 13:55 26.12.2023)
© AA / Harun ÖzalpAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA / Harun Özalp
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri için "Söz konusu olamaz." dedi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kazaya ilişkin sürece de değinen Tunç, "Yurtdışından gelip ifade verecek." diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Tunç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tunç'a HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik ve federasyon tartışılmalı." sözleri soruldu.
"Federasyonun tartışılması söz konusu olamaz." diyen Tunç, "Anayasa'nın üçüncü maddesi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Değiştirilemez maddedir. Bu maddelerin tartışılması söz konusu olamaz." diye konuştu.
Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olduğu hain saldırılara değinen Tunç, "İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.

'Milletvekilleri devletin yanında olmalı'

Terörü destekleyenlerle mücadelenin de devam edeceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. Seçilmiş milletvekilleri devletimizin yanında olmalı. Herkesin sorumlu davranması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler sarf etmeniz gerekir. Etmezseniz konu yargıya intikal eder. Dokunulmazlık dosyalarının büyük bir bölümü terör propagandaları ile alakalı. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki gençlik kongresi ile ilgili olarak soruşturma açıldı. Gözaltı süreci devam ediyor, mahkemeye sevkler olacaktır."

'Soruşturma sürüyor'

Şehit haberlerinin ardından sosyal medyadan tepki çeken yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili açılan soruşturmaların sonucunun beklendiğini söyleyen Tunç, "Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. 15 ilde 55 kişi hakkında açılmış soruşturmalar var. 26'sının yurtdışında olduğu tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla suç işleyenlere karşı yargımız kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Gerçek hayatta suç olan sosyal medyada da suçtur." bilgisini verdi.

AYM'nin Can Atalay kararı

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin TİP'ten milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararı için ise şunları söyledi:
"Can Atalay ile ilgili ikinci ihlal söz konusu oldu. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra ilgili mahkemeler kararlarını vereceklerdir. Onu bekleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da anayasaya bağlı olmalı. Mahkemelerimizin uygulamak zorunda olduğu anayasa var. Yorum yoluyla anayasa maddelerinin yok sayılması tartışmalara yol açıyor."

'Yurt dışından gelip ifade verecek'

Yılmaz Tunç'a Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun İstanbul'da ölümlü kazaya karıştığı olayla ilgili süreç de soruldu.
"Araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu raporu geldi. Bu üçüncü rapor oldu. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır." diyen Tunç, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın hakkını hukukunu yargımız elbette koruyacaktır. Sosyal medya ve basında bazı açıklamalar görüyoruz. Vatandaşımızın hakkının korunmadığı yönündeki eleştirilere katılmıyoruz. Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs yurtdışından gelip ifadesini verecektir. Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri sürüyor."
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