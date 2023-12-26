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https://sputniknews.com.tr/20231226/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-1078980385.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, "Bir rakam yok... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirdi.Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.3. toplantı ne zaman?Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.Çalışan emekliye 5 bin lira ne zaman verilecek?Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/asgari-ucretle-birlikte-8-ucret-daha-degisiyor-primler-stajyer-kidem-tazminati-1078958625.html
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asgari ücret son dakika,asgari ücret açıklama,asgari ücret belli oldu mu
asgari ücret son dakika,asgari ücret açıklama,asgari ücret belli oldu mu

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

16:24 26.12.2023 (güncellendi: 17:06 26.12.2023)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, "Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirdi.
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3. toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.
Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.

Çalışan emekliye 5 bin lira ne zaman verilecek?

Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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