https://sputniknews.com.tr/20231226/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-1078980385.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, "Bir rakam yok... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T16:24+0300

2023-12-26T16:24+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

vedat ışıkhan

emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirdi.Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.3. toplantı ne zaman?Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.Çalışan emekliye 5 bin lira ne zaman verilecek?Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.

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