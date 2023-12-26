Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek

"Başta Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize büyük bir ilgi ve saygınlık gösteriliyor. Bunu bütün gezilerde, temaslarda görüyoruz. Güçlü bir ekonomimiz var. İçerde ve dünyada büyük sıkıntılar olmasına rağmen yine kısa bir sürede ayağa dikilip güçlenmeye devam edebiliyoruz. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatacağız, kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü, dünya üretimi durgunlaştı. Biz bir de 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız 6 Şubat depremiyle çok büyük bir sarsıntı yaşadık, 51 bin kardeşimizi kaybettik, büyük yıkımlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Buna rağmen Türkiye ilk 9 ayda yüzde 4,7 ortalama büyüme sağladı. Çin, Hindistan bile bu rakamlar civarında... AB'de ise yüzde 0'lar civarında. İhracatımızı, ilk 2 aya yüzde 8'lik kayıpla başlamıştık, ama inşallah artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatımızı da yüzde 13'lük artıda bitireceğiz. Dış ticaret açığımız ve cari açığımız gerilemeye başladı ve ithalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre gerileme var. İhracatımızda da son 5-6 aylık geçen yılın aynı aylarına göre hep artış sağlayarak ilerledik. İlk yarıda kaybettiğimiz pazarları, miktarları geri almayı başardık. 2024'ten umutluyuz, dünyadaki siyasi, ekonomik tablo, belli savaşlar var ama buna rağmen biz azimle, şevkle çalışmaya devam edeceğiz."