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https://sputniknews.com.tr/20231226/bakan-bolat-kisi-basi-milli-gelirimiz-12-bin-500-dolara-yukselecek-1078968984.html
Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek
Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatılacağını ve kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 500 dolara yükseleceğini... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ömer bolat
ticaret bakanlığı
ekonomi
konut
otomobil
ikinci el
ihracat
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Bakan Bolat, Turkuvaz Medya Grubunca Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracat Seferberliği Zirvesi"nde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Ticaret Bakanlığının faaliyet alanının geniş olduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:'Konut fiyatı da otomobil fiyatı da düştü'Bakan Bolat, otomotiv sektöründe tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Bu aldığımız tedbirlerle ağustos ayının ortalarından sonra yavaş yavaş stoktaki araçların çıkmaya başladığını gördük ve bir aylık sürede 600 bin araç ortaya çıktı. Stokçuluğa karşı denetimler, yakalamalar yapıyorduk, cezai tedbirler uyguluyorduk ama piyasa kendiliğinden bu stokları ortaya çıkarmaya başladı. Bu aldığımız tedbirlerden sonra önce ikinci el fiyatlarında yüzde 20'lere varan düşme başladı. Sonra stoklar da ortaya çıkınca ve satışlardaki balon, köpük ortadan kalkınca özellikle birinci elde de kampanyaların başladığını gördük. Piyasada aslında işlem normale döndü, rayına oturdu, balon, köpük ortadan kalktı. Hayat, ticaret normale döndü. Aynı şey emlakta da kendini gösterdi. Konut, dükkan fiyatlarında yüzde 20'ler civarında bir düşüş, köpüğün ortadan kalktığı bir tablo oldu. Bu, kira fiyatlarına da yansımaya başladı." dedi.Ticaret Bakanlığı olarak üretim, yatırım, istihdam ve ticaretin yanında olduklarını dile getiren Bakan Bolat, şunları ifade etti:Bakan Bolat, yurt dışından Türkiye'ye bakışın çok olumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in üreten, istihdam oluşturan, kazanan ve kazandıran bir kent olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a plaket verildi.
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, ekonomi, konut, otomobil, ikinci el, ihracat
ömer bolat, ticaret bakanlığı, ekonomi, konut, otomobil, ikinci el, ihracat

Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek

13:51 26.12.2023
© AA / Adsız GünebakanBakan Bolat
Bakan Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA / Adsız Günebakan
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatılacağını ve kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 500 dolara yükseleceğini söyledi.
Bakan Bolat, Turkuvaz Medya Grubunca Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracat Seferberliği Zirvesi"nde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ticaret Bakanlığının faaliyet alanının geniş olduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:
"Bütün sektörlerle alakalı düzenleme ve denetleme konuları bizim yetkimiz dahilinde. Türkiye, 1973'ten 2004'e kadar çift, üç haneli enflasyonla boğuştu. 2004'ten itibaren Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti iktidarlarında 31 yıllık problem kökten ortadan kaldırıldı ve Türkiye tek haneli enflasyonla tanıştı. Bu da yaklaşık 18 sene devam etti fakat Kovid-19 kriziyle beraber bütün dünya enflasyon gerçeğiyle tanıştı. Avrupa'da, Amerika'da 40 yıldır görülmeyen yüksek enflasyon, ki onlarda yüzde 1'di, 10'ları geçti. Bizde de yüzde 8-10-12'ler civarındaydı. Bizde de enflasyonda büyük bir sıçrama oldu. Üretim zincirinde kopmalar oldu, tedarik, lojistik zincirinde, taşımacılık hatlarında kopmalar oldu. Türkiye, bir üretim ve tedarik üssü olarak Uzak Doğu'dan daha önemli bir üs olarak görülünce Türkiye'den çok yoğun ihracat atağı başladı. İçerde mal azlığı söz konusu olunca da fiyatlarda sıçramalar oldu. Kovid'in bize maalesef bıraktığı tortuların başında fiyatlama davranış bozukluğu ve fırsatçı türde eğilimler, iş hayatında bazılarında etkin olmaya başladı. Bir yandan enflasyonla mücadele etme hem de diğer taraftan damarlarına giren virüs gibi haksız ticari uygulamalara yönelenlerle mücadele başlamış oldu."

'Konut fiyatı da otomobil fiyatı da düştü'

Bakan Bolat, otomotiv sektöründe tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Bu aldığımız tedbirlerle ağustos ayının ortalarından sonra yavaş yavaş stoktaki araçların çıkmaya başladığını gördük ve bir aylık sürede 600 bin araç ortaya çıktı. Stokçuluğa karşı denetimler, yakalamalar yapıyorduk, cezai tedbirler uyguluyorduk ama piyasa kendiliğinden bu stokları ortaya çıkarmaya başladı. Bu aldığımız tedbirlerden sonra önce ikinci el fiyatlarında yüzde 20'lere varan düşme başladı. Sonra stoklar da ortaya çıkınca ve satışlardaki balon, köpük ortadan kalkınca özellikle birinci elde de kampanyaların başladığını gördük. Piyasada aslında işlem normale döndü, rayına oturdu, balon, köpük ortadan kalktı. Hayat, ticaret normale döndü. Aynı şey emlakta da kendini gösterdi. Konut, dükkan fiyatlarında yüzde 20'ler civarında bir düşüş, köpüğün ortadan kalktığı bir tablo oldu. Bu, kira fiyatlarına da yansımaya başladı." dedi.
Ticaret Bakanlığı olarak üretim, yatırım, istihdam ve ticaretin yanında olduklarını dile getiren Bakan Bolat, şunları ifade etti:
"Ticaret ne kadar artarsa zenginleşme ve refah o kadar artar ama dünyada son 5 senede çok olağanüstü şartlar oldu. Bu olağanüstü şartlar Türkiye'nin 16-17 senelik tek haneli enflasyon başarısını maalesef gölgelemiş oldu. Tekrar bu gölgeyi ortadan kaldırıp, yeniden istikrarlı bir piyasa dönemine girmek istiyoruz. Bunu sektördeki üretici ve tüketici bütün oyuncularla birlikte yapacağız ve yapmaya gayret ediyoruz. Kimseye karşı art niyetimiz yok ama halka karşı ve piyasayı bozmayı çabalayan kayıt dışı çalışan kişi ve kuruluşlara karşı da devletin yasama, yürütme ve denetleme gücüyle halkın, tüketicinin korunması için de bütün tedbirleri uyguluyoruz."
Bakan Bolat, yurt dışından Türkiye'ye bakışın çok olumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Başta Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize büyük bir ilgi ve saygınlık gösteriliyor. Bunu bütün gezilerde, temaslarda görüyoruz. Güçlü bir ekonomimiz var. İçerde ve dünyada büyük sıkıntılar olmasına rağmen yine kısa bir sürede ayağa dikilip güçlenmeye devam edebiliyoruz. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatacağız, kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü, dünya üretimi durgunlaştı. Biz bir de 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız 6 Şubat depremiyle çok büyük bir sarsıntı yaşadık, 51 bin kardeşimizi kaybettik, büyük yıkımlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Buna rağmen Türkiye ilk 9 ayda yüzde 4,7 ortalama büyüme sağladı. Çin, Hindistan bile bu rakamlar civarında... AB'de ise yüzde 0'lar civarında. İhracatımızı, ilk 2 aya yüzde 8'lik kayıpla başlamıştık, ama inşallah artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatımızı da yüzde 13'lük artıda bitireceğiz. Dış ticaret açığımız ve cari açığımız gerilemeye başladı ve ithalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre gerileme var. İhracatımızda da son 5-6 aylık geçen yılın aynı aylarına göre hep artış sağlayarak ilerledik. İlk yarıda kaybettiğimiz pazarları, miktarları geri almayı başardık. 2024'ten umutluyuz, dünyadaki siyasi, ekonomik tablo, belli savaşlar var ama buna rağmen biz azimle, şevkle çalışmaya devam edeceğiz."
Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in üreten, istihdam oluşturan, kazanan ve kazandıran bir kent olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a plaket verildi.
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