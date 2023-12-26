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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20231226/asgari-ucrette-yarin-kritik-gun-1078979592.html
Asgari ücrette yarın kritik gün
Asgari ücrette yarın kritik gün
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç devam ediyor. Zam pazarlığında yarın kritik gün. İşçi ve işveren tarafının yarın Beştepe'de tekrar... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T16:18+0300
2023-12-26T16:18+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
ekonomi
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili sona yaklaşıldı.11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.Asgari ücret ne zaman belli olacak?Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.İşçi ve işveren tarafı müzakerelerde belli bir aşamayı kat etti. Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine sırasında Beştepe'de işçi ve işveren tarafının bir kez daha toplanabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti taraflarla birlikte açıklamasının muhtemel olabileceği ifade ediliyor. Açıklamanın perşembe gününe kalabileceği de kaydediliyor.Bu yıl tek zam olacakAsgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.Olası ihtimaller hangileri?Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 liraYüzde 40’lık zamda 15 bin 962 liraYüzde 45’lik zamda 16 bin 532 liraYüzde 50’lik zamda 17 bin 103 liraYüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231226/asgari-ucretle-birlikte-8-ucret-daha-degisiyor-primler-stajyer-kidem-tazminati-1078958625.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi

Asgari ücrette yarın kritik gün

16:18 26.12.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç devam ediyor. Zam pazarlığında yarın kritik gün. İşçi ve işveren tarafının yarın Beştepe'de tekrar bir araya gelebileceği belirtiliyor. Açıklamanın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılabileceği kaydediliyor.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili sona yaklaşıldı.

11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

İşçi ve işveren tarafı müzakerelerde belli bir aşamayı kat etti. Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine sırasında Beştepe'de işçi ve işveren tarafının bir kez daha toplanabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti taraflarla birlikte açıklamasının muhtemel olabileceği ifade ediliyor. Açıklamanın perşembe gününe kalabileceği de kaydediliyor.

Bu yıl tek zam olacak

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

Olası ihtimaller hangileri?

Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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