https://sputniknews.com.tr/20231226/arda-gulere-ispanyadan-3-talip-1078944241.html

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip

Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana sakatlıklarda kurtulamayan ve henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'e 3 sürpriz talip çıktı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:23+0300

2023-12-26T11:23+0300

2023-12-26T11:23+0300

spor

arda güler

real madrid

transfer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076281269_0:32:544:338_1920x0_80_0_0_f86aa58a07be9217d161ba0c780b8f7c.jpg

Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz sahaya çıkamayan Arda Güler, transferde ise La Liga ekiplerini peşine taktı.İspanyol basınında yer alan haberde; milli futbolcu ile 3 kulübün ilgilendiği belirtildi.Hürriyet'te yer alan habere göre Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen takımların Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu öne sürüldü.Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi.La Liga'da şu anda 9. sırada yer alan Las Palmas'ın ise gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılmak istediği vurgulandı. Las Palmas'ta Jonathan Viera sonrası Arda Güler'in kulübün Avrupa'ya katılma hedefi için iyi bir seçim olabileceği belirtildi.Celta Vigo'nun ise ligde küme düşme hattında yer aldığı ve kulübün ikinci yarıda bu durumu değiştirmek için hızlı ve etkili önlemler alması gerektiğinin altı çizildi. Celta Vigo'da olası Arda Güler transferinin sahada bazı pozisyonları güçlendirebilecek bir etken olduğu ve ligde kalmak için takımın kalitesini yükseltmek adına uygun bir çözüm olabileceği öne sürüldü.18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca karşılaşmasında hazır olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, transfer