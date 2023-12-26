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ABD'nin Rus Arktik LNG-2 projesine ilişkin yaptırımlarına Çin'den tepki
ABD'nin Rus Arktik LNG-2 projesine ilişkin yaptırımlarına Çin'den tepki
ABD'nin Rus Novatek şirketinin yürüttüğü uluslararası enerji projelerinden Arktik LNG-2 projesine yaptırım uygulamasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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çin dışişleri bakanlığı
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Tek taraflı yaptırımların sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını kaydeden Mao, "Gerçekler, yaptırımların ve baskının sorunları çözemeyeceğini, tam tersine yan etkilere yol açabileceğini kanıtladı. Çin her zaman tek taraflı yaptırımlara ve bölge dışı yetki müdahalelerine karşı çıktı" ifadelerini kullandı.Mao, Çin ve Rusya'nın karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ruhuyla normal ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.Daha önce Kommersant, projedeki yabancı şirketlerin yaptırımlar nedeniyle sözleşmelerinin ifası konusunda 'mücbir sebepler' ilan ettiğini yazmıştı. Rusya hükümetinden Kommersant'a yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin Fransız TotalEnergies, Çinli CNOOC ve CNPC ile Japon Mitsui ve JOGMEC konsorsiyumu olduğu ifade edilmişti. Bu şirketlerin her biri, projede yüzde 10'ar hisseye sahip. Rus Novatek de geri kalan yüzde 60 hissenin sahibi durumunda.ABD'nin 2 Kasım'da duyurduğu yaptırımlar, Arktik LNG-2 projesiyle ilgili tüm operasyonların yasaklanmasını öngörüyordu.Arktik LNG 2, Yamal LNG’nin ardından Novatek şirketinin ikinci LNG üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yılda 19.8 milyon LNG üretilmesi planlanan projede birinci ünitenin 2023, ikincisinin 2024 ve üçüncüsünün 2026'da devreye alınması öngörülüyor.
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), abd, çin dışişleri bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), abd, çin dışişleri bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

ABD'nin Rus Arktik LNG-2 projesine ilişkin yaptırımlarına Çin'den tepki

17:28 26.12.2023
© Fotoğraf : Çin Dışişleri BakanlığıÇin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
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ABD'nin Rus Novatek şirketinin yürüttüğü uluslararası enerji projelerinden Arktik LNG-2 projesine yaptırım uygulamasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya ve Çin arasındaki ticari işbirliğine üçüncü ülkelerin müdahalesine karşı olduklarını vurguladı.
Tek taraflı yaptırımların sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını kaydeden Mao, "Gerçekler, yaptırımların ve baskının sorunları çözemeyeceğini, tam tersine yan etkilere yol açabileceğini kanıtladı. Çin her zaman tek taraflı yaptırımlara ve bölge dışı yetki müdahalelerine karşı çıktı" ifadelerini kullandı.
Mao, Çin ve Rusya'nın karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ruhuyla normal ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.
Daha önce Kommersant, projedeki yabancı şirketlerin yaptırımlar nedeniyle sözleşmelerinin ifası konusunda 'mücbir sebepler' ilan ettiğini yazmıştı. Rusya hükümetinden Kommersant'a yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin Fransız TotalEnergies, Çinli CNOOC ve CNPC ile Japon Mitsui ve JOGMEC konsorsiyumu olduğu ifade edilmişti. Bu şirketlerin her biri, projede yüzde 10'ar hisseye sahip. Rus Novatek de geri kalan yüzde 60 hissenin sahibi durumunda.
ABD'nin 2 Kasım'da duyurduğu yaptırımlar, Arktik LNG-2 projesiyle ilgili tüm operasyonların yasaklanmasını öngörüyordu.
Arktik LNG 2, Yamal LNG’nin ardından Novatek şirketinin ikinci LNG üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yılda 19.8 milyon LNG üretilmesi planlanan projede birinci ünitenin 2023, ikincisinin 2024 ve üçüncüsünün 2026'da devreye alınması öngörülüyor.
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