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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/ab-uyeligi-bekleyen-ukrayna-noeli-ilk-kez-25-aralikta-kutladi-1078924367.html
AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı
AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı
Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde ısrar eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutladığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Batı ülkelerinde çoğunlukla Katolik ve Protestanların 25 Aralık’ta kutladığı, ancak Ortodoks olarak tanımlanan Ukrayna’nın Rusya ile birlikte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ettiği bilinirken, Batı ile müttefik ilişkilere odaklanan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajında, “Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Dualarımız Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak" ifadelerini kullandı.Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak’ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.Ukrayna'daki Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutlarken, Zelenskiy’in bu kararı Rusya karşıtı tutumuyla ilişkilendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html
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AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı

11:20 26.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde ısrar eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutladığı Noel’i tarihinde ilk kez 25 Aralık’ta kutladı.
Batı ülkelerinde çoğunlukla Katolik ve Protestanların 25 Aralık’ta kutladığı, ancak Ortodoks olarak tanımlanan Ukrayna’nın Rusya ile birlikte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ettiği bilinirken, Batı ile müttefik ilişkilere odaklanan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajında, “Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Dualarımız Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak" ifadelerini kullandı.
Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.
Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak’ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.
Ukrayna'daki Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutlarken, Zelenskiy’in bu kararı Rusya karşıtı tutumuyla ilişkilendiriliyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek
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