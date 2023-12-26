https://sputniknews.com.tr/20231226/ab-uyeligi-bekleyen-ukrayna-noeli-ilk-kez-25-aralikta-kutladi-1078924367.html

AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı

AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı

Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde ısrar eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutladığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:20+0300

2023-12-26T11:20+0300

2023-12-26T11:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

avrupa birliği

ab

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078924206_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_97591a0464d51de014f7aaefdd59e495.jpg

Batı ülkelerinde çoğunlukla Katolik ve Protestanların 25 Aralık’ta kutladığı, ancak Ortodoks olarak tanımlanan Ukrayna’nın Rusya ile birlikte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ettiği bilinirken, Batı ile müttefik ilişkilere odaklanan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajında, “Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Dualarımız Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak" ifadelerini kullandı.Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak’ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.Ukrayna'daki Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutlarken, Zelenskiy’in bu kararı Rusya karşıtı tutumuyla ilişkilendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, nato