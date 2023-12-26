https://sputniknews.com.tr/20231226/ab-uyeligi-bekleyen-ukrayna-noeli-ilk-kez-25-aralikta-kutladi-1078924367.html
AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı
AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı
Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde ısrar eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutladığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T11:20+0300
2023-12-26T11:20+0300
2023-12-26T11:20+0300
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Batı ülkelerinde çoğunlukla Katolik ve Protestanların 25 Aralık’ta kutladığı, ancak Ortodoks olarak tanımlanan Ukrayna’nın Rusya ile birlikte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ettiği bilinirken, Batı ile müttefik ilişkilere odaklanan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajında, “Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Dualarımız Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak" ifadelerini kullandı.Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak’ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.Ukrayna'daki Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutlarken, Zelenskiy’in bu kararı Rusya karşıtı tutumuyla ilişkilendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html
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ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, nato
ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, nato
AB üyeliği bekleyen Ukrayna, Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutladı
Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinde ısrar eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutladığı Noel’i tarihinde ilk kez 25 Aralık’ta kutladı.
Batı ülkelerinde çoğunlukla Katolik ve Protestanların 25 Aralık’ta kutladığı, ancak Ortodoks olarak tanımlanan Ukrayna’nın Rusya ile birlikte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ettiği bilinirken, Batı ile müttefik ilişkilere odaklanan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajında, “Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Dualarımız Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak" ifadelerini kullandı.
Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.
Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak’ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.
Ukrayna'daki Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutlarken, Zelenskiy’in bu kararı Rusya karşıtı tutumuyla ilişkilendiriliyor.