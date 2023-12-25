Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmanindan-altin-uyarisi-rekor-ustune-rekor-kiracak-1078897024.html
Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'
Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek gram altında ‘3.000 TL hedef’ dedi. İstanbul serbest piyasada son durumda ise dolar 29,1420... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T09:44+0300
2023-12-25T10:00+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
yarım gram altın
gram altın
bitcoin
kripto para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615608_0:70:3143:1837_1920x0_80_0_0_cc73088747b13644bdf3b9f2f0347e91.jpg
Serbest piyasada 29,1400 liradan alınan dolar, 29,1420 liradan satılıyor. 32,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,1310 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 32,2250 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 109 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 359 liradan el değiştiriyor.'Her ay yükseliş göeceğiz'Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı için gram altını işaret etti ve şunları söyledi:Ons altın güne 2 bin 69 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.557 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildiPetrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.398 dolar seviyesinde seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/asgari-ucrette-son-viraj-bu-hafta-belli-olacak-mi-1078896056.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615608_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_f17209096aaf3ef7888b7eb0b40dbcd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro rekor,dolar son dakika,euro son dakika,euro 32,euro 32 oldu mu,dolar kaç tl
euro rekor,dolar son dakika,euro son dakika,euro 32,euro 32 oldu mu,dolar kaç tl

Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'

09:44 25.12.2023 (güncellendi: 10:00 25.12.2023)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Abone ol
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek gram altında ‘3.000 TL hedef’ dedi. İstanbul serbest piyasada son durumda ise dolar 29,1420 liradan, euro 32,1310 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,1400 liradan alınan dolar, 29,1420 liradan satılıyor. 32,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,1310 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 32,2250 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 109 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 359 liradan el değiştiriyor.

'Her ay yükseliş göeceğiz'

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı için gram altını işaret etti ve şunları söyledi:

“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var. Risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsünün olmasını şahsen bekliyorum. Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2.250, yılın ikinci çeyreğinde 2.500 TL, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde ise 3.000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngörüyorum.Yine 2024 yılında altın yatırımcısının fiyata değil miktara odaklanması lazım. Her ay bir yükseliş göreceğiz ve her ay yeni rekor cümlelerini çok duyacağız. Ancak Miktarı arttırmak bence daha kıymetli. 2024 yılında gram altının ciddi yükselişini göreceğiz.”"

Ons altın güne 2 bin 69 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.557 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.
Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.
Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.398 dolar seviyesinde seyrediyor.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
EKONOMİ
Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала