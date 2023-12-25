https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmanindan-altin-uyarisi-rekor-ustune-rekor-kiracak-1078897024.html
Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'
Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek gram altında ‘3.000 TL hedef’ dedi. İstanbul serbest piyasada son durumda ise dolar 29,1420... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T09:44+0300
2023-12-25T09:44+0300
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Serbest piyasada 29,1400 liradan alınan dolar, 29,1420 liradan satılıyor. 32,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,1310 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 29,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 32,2250 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 109 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 359 liradan el değiştiriyor.'Her ay yükseliş göeceğiz'Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı için gram altını işaret etti ve şunları söyledi:Ons altın güne 2 bin 69 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.557 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildiPetrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.398 dolar seviyesinde seyrediyor.
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euro rekor,dolar son dakika,euro son dakika,euro 32,euro 32 oldu mu,dolar kaç tl
euro rekor,dolar son dakika,euro son dakika,euro 32,euro 32 oldu mu,dolar kaç tl
Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'
09:44 25.12.2023 (güncellendi: 10:00 25.12.2023)
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek gram altında ‘3.000 TL hedef’ dedi. İstanbul serbest piyasada son durumda ise dolar 29,1420 liradan, euro 32,1310 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,1400 liradan alınan dolar, 29,1420 liradan satılıyor. 32,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,1310 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 32,2250 lira olmuştu.
Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 109 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 359 liradan el değiştiriyor.
'Her ay yükseliş göeceğiz'
Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı için gram altını işaret etti ve şunları söyledi:
“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var. Risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsünün olmasını şahsen bekliyorum. Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2.250, yılın ikinci çeyreğinde 2.500 TL, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde ise 3.000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngörüyorum.Yine 2024 yılında altın yatırımcısının fiyata değil miktara odaklanması lazım. Her ay bir yükseliş göreceğiz ve her ay yeni rekor cümlelerini çok duyacağız. Ancak Miktarı arttırmak bence daha kıymetli. 2024 yılında gram altının ciddi yükselişini göreceğiz.”"
Ons altın güne 2 bin 69 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.557 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 79.05 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.05 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolde Noel tatili nedeniyle işlemlere ara verildi
Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.
Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.
Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.398 dolar seviyesinde seyrediyor.