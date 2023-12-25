Uzmanından altın uyarısı: 'Rekor üstüne rekor kıracak'

“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var. Risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsünün olmasını şahsen bekliyorum. Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2.250, yılın ikinci çeyreğinde 2.500 TL, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde ise 3.000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngörüyorum.Yine 2024 yılında altın yatırımcısının fiyata değil miktara odaklanması lazım. Her ay bir yükseliş göreceğiz ve her ay yeni rekor cümlelerini çok duyacağız. Ancak Miktarı arttırmak bence daha kıymetli. 2024 yılında gram altının ciddi yükselişini göreceğiz.”"