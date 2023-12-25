https://sputniknews.com.tr/20231225/uzmani-uyariyor-kestanenin-bazi-turleri-insan-tuketimi-icin-uygun-degil-zehirlidir-1078923634.html

Uzmanı uyarıyor: 'Kestanenin bazı türleri insan tüketimi için uygun değil, zehirlidir'

Uzmanı uyarıyor: 'Kestanenin bazı türleri insan tüketimi için uygun değil, zehirlidir'

Bilecik Belediyesi ithal edilen ve aslen hayvan yemi olarak kullanılan tonlarca kestane ele geçirildi. İnsanların sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T17:10+0300

2023-12-25T17:10+0300

2023-12-25T17:11+0300

yaşam

kestane

gıda

denetim

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19 Aralık'ta Bilecik'te gerçekleştirilen gıda denetimleri sırasında 1 ton Çin kestanesine ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonrası kestanenin pişme sonrasında köpürdüğü ortaya çıktı.Konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı İsmail Sarı'nın sorularını yanıtlayan gıda mühendisi Ebru Akdağ, “Kestaneler genellikle iki ana kategoriye ayrılır. Yemek için uygun olan tatlı kestaneler ile yemek için uygun olmayan ve bazen ‘at kestanesi’ olarak adlandırılan türler. Bu iki tür kestane arasındaki farklar önemlidir ve tüketilebilir olup olmadıklarını belirler” dedi ve ekledi:'At kestanesi olabilir, zehirlidir'Çin’den getirilen ve kestane diye satılan ürünlerin ‘at kestanesi’ olabileceğine dikkat çeken Akdağ, “Bu kestaneler saponinler gibi toksik bileşikler içerir. Bu bileşikler, insanlar ve bazı hayvanlar için zehirlidir. Tüketildiğinde mide-bağırsak rahatsızlıklarına, kusmaya ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilirler. At kestanesi, genellikle daha büyük ve parlak kabuklu olup, süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bu türün kestaneleri, tıbbi amaçlar dışında genellikle kullanılmaz ve insan tüketimi için uygun değildir” dedi.

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kestane, gıda, denetim