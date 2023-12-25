https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-guvenlik-konseyi-batili-istihbarat-servisleri-yil-boyunca-rus-altyapisina-saldirdi-1078919649.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Batılı istihbarat servisleri, yıl boyunca Rus altyapısına saldırdı

Rusya Güvenlik Konseyi: Batılı istihbarat servisleri, yıl boyunca Rus altyapısına saldırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi, Batılı istihbarat servislerinin özel kuruluşlar ve uluslararası suç örgütleriyle birlikte 2023 yılı boyunca Rusya'nın... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T15:36+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Bilgi Güvenliği Komisyonu, Rusya'nın siber güvenliğiyle ilgili konuları ve siber güvenliği güçlendirme önlemlerini masaya yatırdığı bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının katılımcılarının bilgi alanındaki durumun yıl boyunca istikrarlı bir şekilde gergin olduğunu anlattığını aktaran Güvenlik Konseyi Basın Dairesi, "Yabancı devletlerin istihbarat servisleri, özel kurumlarla ve uluslararası suç örgütleriyle işbirliği içinde, sürekli olarak Rus bilgi altyapısı tesislerine bilgisayar saldırıları gerçekleştirdi. Üst düzey tehlikeli bilgisayar saldırılarının çoğu, hükümet tesislerinin yanı sıra iletişim, enerji, bilim ve eğitim, sanayi, ulaştırma ve bankacılık sektörü tesislerine yönelikti" dedi.Güvenlik Konseyi, yetkili resmi kurum ve kuruluşların aldığı önlemler sayesinde Rus bilgi kaynaklarının işleyişinde aksama yaşanmasının önüne geçilebildiğinin altını çizdi.Toplantıda Rusya'nın siber güvenliğinin pekiştirilmesine yönelik önlemler hazırlandığını da kaydeden Güvenlik Konseyi, bunlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, kolektif Batı'nın siber uzayın silahlandırılması ve bilgisayar saldırı yöntemlerinin geliştirilmesi yoluna girdiğini belirterek Amerikan istihbarat servislerinin Ukraynalı hacker gruplarını bu tür saldırılara aktif olarak dahil ettiğinin altını çizmişti.Patruşev, "ABD Savunma Bakanlığı Siber Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Tallinn'deki NATO Siber Güvenlik Deneyim Merkezi, planlama yaparak ülkemizin kritik enformasyon altyapısına Ukrayna bayrağı altında enformasyon saldırıları düzenliyor" demişti.ABD istihbarat servislerinin bu saldırılar için Ukrayna hacker gruplarına aktif şekilde iş yaptırdığını belirten Patruşev, "Siber saldırıların ana hedefleri Rus finans sisteminin unsurları, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon ağları, büyük sanayi işletmeleri ve resmi kurumların siteleri" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231108/putinden-tum-bdt-ulkelerine-uyari-1077191316.html

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