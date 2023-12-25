https://sputniknews.com.tr/20231225/rt-halid-el-hatib-odullerini-kazananlari-acikladi--1078937708.html
RT, Halid el-Hatıb Ödülleri'ni kazananları açıkladı
RT, Halid el-Hatıb Ödülleri'ni kazananları açıkladı
Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb Memorial Awards adlı uluslararası... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T21:09+0300
2023-12-25T21:09+0300
2023-12-25T21:11+0300
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Suriye’de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödülün bu yılki sahipleri belirlendi.Bu yılın "Çatışma Bölgesinden En İyi Video Gazeteciliği" ödülü, savaşın yıkımına uğramış Gazze Şeridi’nden bir dizi haber yapan Ürdünlü televizyon kanalı Roya'dan Gazi El Alul’a gitti. Alul, "Gazze: Yankılar" adlı haberi serisinde, tahliye zorlukları, sivillere yönelik saldırıları ve sağlık alanında yaşanan felaketi aktardı.Rus gazetesi İzvestiya'dan Sergey Prudnikov da Donbass bölgesiyle ilgili kaleme aldığı bir dizi yazıyla ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin’ kategorisinde birinciliğe uzanan isim oldu.Arjantin haber web sitesi Data Urgente'den Sebastian Salgado, "En İyi İnsani Video Gazeteciliği" ödülünü 2022 Ağustos'unda çektiği "Lugansk'ta Özgürlük Tango'su" belgesel serisiyle kazandı. Belgesel, 2014'ten beri savaşın zorluklarıyla başa çıkan Donbass bölgesindeki insanların günlük mücadelelerine ışık tutuyor."En İyi İnsani Gazetecilik Metni" ödülü, Lübnanlı haber kanalı Al Mayadeen English'den Sara Sallum'a verildi. Sallum, "Silahlar sustuğunda" adlı makalesinde, çocukların yetersiz beslenmesinden ablukadan kaynaklanan ekonomik zorluklara kadar geniş konuları kapsayan Suriye'deki çeşitli zorluklarını anlatıyor.Kazananlardan her biri 200 bin ruble (2 bin 178 dolar) para ödülü alacak.RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.Hatıb'ın anısına düzenlenen yarışma, "silahlı çatışmanın karmaşıklıklarını ve sonuçlarını aydınlatmaya çalışanları" onurlandırmayı ve bunun barışın mümkün olabileceğini amaçlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20190801/2019-halid-el-hatib-odulleri-sahiplerini-buldu-1039815309.html
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suriye, rt, rt, russia today (rt)
suriye, rt, rt, russia today (rt)
RT, Halid el-Hatıb Ödülleri'ni kazananları açıkladı
21:09 25.12.2023 (güncellendi: 21:11 25.12.2023)
Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb Memorial Awards adlı uluslararası ödülü kazananları açıkladı.
Suriye’de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödülün bu yılki sahipleri belirlendi.
Bu yılın "Çatışma Bölgesinden En İyi Video Gazeteciliği" ödülü, savaşın yıkımına uğramış Gazze Şeridi’nden bir dizi haber yapan Ürdünlü televizyon kanalı Roya'dan Gazi El Alul’a gitti. Alul, "Gazze: Yankılar" adlı haberi serisinde, tahliye zorlukları, sivillere yönelik saldırıları ve sağlık alanında yaşanan felaketi aktardı.
Rus gazetesi İzvestiya'dan Sergey Prudnikov da Donbass bölgesiyle ilgili kaleme aldığı bir dizi yazıyla ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin’ kategorisinde birinciliğe uzanan isim oldu.
Arjantin haber web sitesi Data Urgente'den Sebastian Salgado, "En İyi İnsani Video Gazeteciliği" ödülünü 2022 Ağustos'unda çektiği "Lugansk'ta Özgürlük Tango'su" belgesel serisiyle kazandı. Belgesel, 2014'ten beri savaşın zorluklarıyla başa çıkan Donbass bölgesindeki insanların günlük mücadelelerine ışık tutuyor.
"En İyi İnsani Gazetecilik Metni" ödülü, Lübnanlı haber kanalı Al Mayadeen English'den Sara Sallum'a verildi. Sallum, "Silahlar sustuğunda" adlı makalesinde, çocukların yetersiz beslenmesinden ablukadan kaynaklanan ekonomik zorluklara kadar geniş konuları kapsayan Suriye'deki çeşitli zorluklarını anlatıyor.
Kazananlardan her biri 200 bin ruble (2 bin 178 dolar) para ödülü alacak.
RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.
Hatıb'ın anısına düzenlenen yarışma, "silahlı çatışmanın karmaşıklıklarını ve sonuçlarını aydınlatmaya çalışanları" onurlandırmayı ve bunun barışın mümkün olabileceğini amaçlıyor.