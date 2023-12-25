İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Radyocu Reha Özcan: ‘Podcastler sayesinde radyo ‘bitiyorum’ derken yeniden doğdu’
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231225/iletisim-baskanligi-aciklama-yapti-kirada-yuzde-25-zam-siniri-kalkacak-mi--1078923774.html
İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, süre bitiminde yüzde 25 sınırının kesin olarak kaldırılacağına ilişkin haberlere düzeltme geçti. Başkanlığın... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T17:16+0300
2023-12-25T17:16+0300
ekonomi
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
kiralık
kiralık ev
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892714_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1482737eab20635c21f36d46809244a8.jpg
Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılmaması gündemde. 2024 yılı temmuz ayında yürürlüğü bitecek olan düzenlemede yeniden süre uzatımına gidilmeyeceği belirtiliyor.Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.Son olarak düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.Düzenlemeye göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecekti. Söz konusu üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele alıyor. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 25'in altında olması gerekiyor. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktı.İletişim Başkanlığı'ndan açıklamaKonut kiralarında yüzde 25 sınırının 2024 yılında kesin olarak kalkacağına ilişkin haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan düzeltme geldi. Başkanlık, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" başlığınla verilen haberlerin doğru olmadığını, bakanın basına kapalı bir toplantıda, ""düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" söylediğini ve bu ifadenin kesin bir karar gibi ele alınmaması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/1078912649.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892714_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2c9b8bfc904655d113c67a536fed3630.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kirada yüzde 25 bitiyor mu,kira yüzde 25,kira zammı ne kadar olacak
kirada yüzde 25 bitiyor mu,kira yüzde 25,kira zammı ne kadar olacak

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?

17:16 25.12.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, süre bitiminde yüzde 25 sınırının kesin olarak kaldırılacağına ilişkin haberlere düzeltme geçti. Başkanlığın açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda, "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiğine dikkat çekild.
Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılmaması gündemde. 2024 yılı temmuz ayında yürürlüğü bitecek olan düzenlemede yeniden süre uzatımına gidilmeyeceği belirtiliyor.
Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.
Son olarak düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.

Düzenlemeye göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecekti. Söz konusu üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele alıyor. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 25'in altında olması gerekiyor. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Konut kiralarında yüzde 25 sınırının 2024 yılında kesin olarak kalkacağına ilişkin haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan düzeltme geldi. Başkanlık, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" başlığınla verilen haberlerin doğru olmadığını, bakanın basına kapalı bir toplantıda, ""düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" söylediğini ve bu ifadenin kesin bir karar gibi ele alınmaması gerektiği belirtildi.
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала