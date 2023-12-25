https://sputniknews.com.tr/20231225/iletisim-baskanligi-aciklama-yapti-kirada-yuzde-25-zam-siniri-kalkacak-mi--1078923774.html

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, süre bitiminde yüzde 25 sınırının kesin olarak kaldırılacağına ilişkin haberlere düzeltme geçti. Başkanlığın... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T17:16+0300

2023-12-25T17:16+0300

2023-12-25T17:16+0300

ekonomi

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hazine ve maliye bakanlığı

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Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılmaması gündemde. 2024 yılı temmuz ayında yürürlüğü bitecek olan düzenlemede yeniden süre uzatımına gidilmeyeceği belirtiliyor.Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.Son olarak düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.Düzenlemeye göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecekti. Söz konusu üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele alıyor. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 25'in altında olması gerekiyor. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktı.İletişim Başkanlığı'ndan açıklamaKonut kiralarında yüzde 25 sınırının 2024 yılında kesin olarak kalkacağına ilişkin haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan düzeltme geldi. Başkanlık, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" başlığınla verilen haberlerin doğru olmadığını, bakanın basına kapalı bir toplantıda, ""düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" söylediğini ve bu ifadenin kesin bir karar gibi ele alınmaması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/1078912649.html

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kirada yüzde 25 bitiyor mu,kira yüzde 25,kira zammı ne kadar olacak