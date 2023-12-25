https://sputniknews.com.tr/20231225/fas-aciklarinda-57-duzensiz-gocmen-yakalandi-1078894056.html

Fas açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Fas açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Fas açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 57 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T08:25+0300

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kaçak göçmen

fas

ispanya

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Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Fas sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneybatısındaki Dahle kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu durdurduğu belirtildi.Botta İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na gitmek için yola çıkan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 57 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi. Aşırı yorgun oldukları görülen düzensiz göçmenlerin ilk yardım müdahalesinin ardından Dahle sahilinde güvenlik güçlerine teslim edildiği ifade edildi.Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231220/fransada-tartismali-goc-yasasi-kabul-edildi-1078651618.html

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göçmen, kaçak göçmen, fas, ispanya, afrika