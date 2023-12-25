https://sputniknews.com.tr/20231225/eski-pentagon-danismani-freeman-rusyanin-zaferleri-natoda-bolunmelere-neden-oldu-1078914133.html
Eski Pentagon danışmanı Freeman: Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu
Eski Pentagon danışmanı Freeman: Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Chas W. Freeman Jr., Batı'nın Ukrayna'da Rusya ile çatışmadaki başarısızlıklarının NATO'da bölünmelere yol... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T14:00+0300
2023-12-25T14:00+0300
2023-12-25T14:01+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
almanya
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076389684_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_895373abab839799ab207b7161128ea0.jpg
Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu eski Savunma Bakan Yardımcısı Freeman, Dialogue works YouTube kanalına demecinde Batı'nın Ukrayna'da Rusya ile çatışmadaki başarısızlıklarının NATO'da bölünmelere yol açtığını söyledi.Freeman, “NATO'nun önceden var olan birlik cephesi çatlak verdi. Şimdi bazı NATO üyeleri bu çatışmayı sürdürme fikrinden açıkça vazgeçiyor” diye konuştu.Rusya'nın NATO'nun ‘en iyi silahını’ imha etmesinin Batı bloğunun askeri yeteneklerinin gözden düşmesine yol açtığı öngörüsünde bulunan Freeman, Batı'nın Rusya'ya yönelik uluslararası bir tecrit sağlamayı başaramadığını, dünyanın birçok ülkesinin ABD ve müttefiklerinin Moskova ile zıtlaşma rotasını desteklemediğini sözlerine ekledi.Eski Pentagon danışmanı ayrıca Batı’nın yaptırımlarının Rusya'yı zayıflatamamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisini daha da güçlü hale getirdiğini vurgulayarak, kısıtlamaların yalnızca Almanya gibi ülkeleri etkilediğini, Almanya’nın bunun sonucunda ucus Rus yakıtına erişimini kaybettiğini ifade etti.Moskova daha önce defalarca NATO'nun zıtlaşmayı hedeflediğini, ancak ittifakın daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın 30 yıldır Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda NATO ile anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak buna karşılık ya alaycı aldatmalar ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldığını, bu arada NATO’nun Moskova'nın itirazlarına rağmen giderek genişleyerek Rusya sınırlarına yaklaşmaya devam ettiğini belirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-bati-sscbnin-cokusunden-sonra-rusyayi-da-yok-etmek-istedi-1078543682.html
rusya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076389684_76:0:948:654_1920x0_80_0_0_bc3d34624167d48db64604f1df8a63f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, almanya, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, almanya, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
Eski Pentagon danışmanı Freeman: Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu
14:00 25.12.2023 (güncellendi: 14:01 25.12.2023)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı Chas W. Freeman Jr., Batı'nın Ukrayna'da Rusya ile çatışmadaki başarısızlıklarının NATO'da bölünmelere yol açtığını belirtti.
Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu eski Savunma Bakan Yardımcısı Freeman, Dialogue works YouTube kanalına demecinde Batı'nın Ukrayna'da Rusya ile çatışmadaki başarısızlıklarının NATO'da bölünmelere yol açtığını söyledi.
Freeman, “NATO'nun önceden var olan birlik cephesi çatlak verdi. Şimdi bazı NATO üyeleri bu çatışmayı sürdürme fikrinden açıkça vazgeçiyor” diye konuştu.
Rusya'nın NATO'nun ‘en iyi silahını’ imha etmesinin Batı bloğunun askeri yeteneklerinin gözden düşmesine yol açtığı öngörüsünde bulunan Freeman, Batı'nın Rusya'ya yönelik uluslararası bir tecrit sağlamayı başaramadığını, dünyanın birçok ülkesinin ABD ve müttefiklerinin Moskova ile zıtlaşma rotasını desteklemediğini sözlerine ekledi.
Eski Pentagon danışmanı ayrıca Batı’nın yaptırımlarının Rusya'yı zayıflatamamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisini daha da güçlü hale getirdiğini vurgulayarak, kısıtlamaların yalnızca Almanya gibi ülkeleri etkilediğini, Almanya’nın bunun sonucunda ucus Rus yakıtına erişimini kaybettiğini ifade etti.
Moskova daha önce defalarca NATO'nun zıtlaşmayı hedeflediğini
, ancak ittifakın daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın 30 yıldır Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda NATO ile anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak buna karşılık ya alaycı aldatmalar ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldığını, bu arada NATO’nun Moskova'nın itirazlarına rağmen giderek genişleyerek Rusya sınırlarına yaklaşmaya devam ettiğini belirmişti.