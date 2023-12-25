https://sputniknews.com.tr/20231225/depremzedeler-dasktan-aldiklari-tazminati-iade-ediyor-1078908260.html

Depremzedeler, DASK’tan aldıkları tazminatı iade ediyor

Depremzedeler, DASK’tan aldıkları tazminatı iade ediyor

Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T12:39+0300

2023-12-25T12:39+0300

2023-12-25T12:39+0300

türkiye

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

hasar

deprem

bina

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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye çalıştıklarını belirtti.AFAD'ın yayımladığı yeni genelge ile orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin yolunun açıldığını belirten Doğan, bugünkü yazısında şu bilgileri paylaştı:"DASK, yıkılan, yıkılacak olan, orta hasarlı, ağır hasarlı tüm konutların hasarlarını ödedi. Hasar ödendikten sonra da artık o konutlar konut listesinden düşüyor. Düşünce de tapuda işlem yapılamıyor, elektrik, su bağlanamıyor. Yani, o konut artık yasal olarak yok.Ağır hasarlı olup da orta hasarlı konuta dönüşen, güçlendirme izni alan konut sahiplerinin de DASK’tan aldıkları hasarı iade etmeleri gerekiyor ki, DASK, bu konutları yeniden listesine alarak, orta hasarlı konut statüsüne sokabilsin. Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri aldıkları tazminatları DASK’a iade etmeye çalışıyor."

https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-deprem-bolgesindeki-dask-teminatlarinin-kullaniminda-kolaylik-saglanmasi-talebi-1071027618.html

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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), hasar, deprem, bina