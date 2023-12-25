https://sputniknews.com.tr/20231225/depremzedeler-dasktan-aldiklari-tazminati-iade-ediyor-1078908260.html
Depremzedeler, DASK’tan aldıkları tazminatı iade ediyor
Depremzedeler, DASK’tan aldıkları tazminatı iade ediyor
Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T12:39+0300
2023-12-25T12:39+0300
2023-12-25T12:39+0300
türkiye
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
hasar
deprem
bina
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye çalıştıklarını belirtti.AFAD'ın yayımladığı yeni genelge ile orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin yolunun açıldığını belirten Doğan, bugünkü yazısında şu bilgileri paylaştı:"DASK, yıkılan, yıkılacak olan, orta hasarlı, ağır hasarlı tüm konutların hasarlarını ödedi. Hasar ödendikten sonra da artık o konutlar konut listesinden düşüyor. Düşünce de tapuda işlem yapılamıyor, elektrik, su bağlanamıyor. Yani, o konut artık yasal olarak yok.Ağır hasarlı olup da orta hasarlı konuta dönüşen, güçlendirme izni alan konut sahiplerinin de DASK’tan aldıkları hasarı iade etmeleri gerekiyor ki, DASK, bu konutları yeniden listesine alarak, orta hasarlı konut statüsüne sokabilsin. Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri aldıkları tazminatları DASK’a iade etmeye çalışıyor."
https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-deprem-bolgesindeki-dask-teminatlarinin-kullaniminda-kolaylik-saglanmasi-talebi-1071027618.html
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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), hasar, deprem, bina
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), hasar, deprem, bina
Depremzedeler, DASK’tan aldıkları tazminatı iade ediyor
Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye çalıştıklarını yazdı.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Kahramanmaraş depremlerinde, zorunlu deprem sigortası olup da konutu yıkılanların DASK’tan aldıkları hasarları, şimdilerde iade etmeye çalıştıklarını belirtti.
AFAD'ın yayımladığı yeni genelge ile orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin yolunun açıldığını belirten Doğan, bugünkü yazısında
şu bilgileri paylaştı:
"DASK, yıkılan, yıkılacak olan, orta hasarlı, ağır hasarlı tüm konutların hasarlarını ödedi. Hasar ödendikten sonra da artık o konutlar konut listesinden düşüyor. Düşünce de tapuda işlem yapılamıyor, elektrik, su bağlanamıyor. Yani, o konut artık yasal olarak yok.
Ağır hasarlı olup da orta hasarlı konuta dönüşen, güçlendirme izni alan konut sahiplerinin de DASK’tan aldıkları hasarı iade etmeleri gerekiyor ki, DASK, bu konutları yeniden listesine alarak, orta hasarlı konut statüsüne sokabilsin. Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri aldıkları tazminatları DASK’a iade etmeye çalışıyor."