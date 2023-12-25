https://sputniknews.com.tr/20231225/bakan-yerlikaya-paylasti-geregi-yapildi-1078919235.html

Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Gereği yapıldı'

Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Gereği yapıldı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan TSK'ya hakaret eden kişilerin yakalandığını açıkladı. 'Gereği yapıldı' notuyla paylaşım yapan Bakan Yerlikaya... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T15:32+0300

2023-12-25T15:32+0300

2023-12-25T15:32+0300

türkiye

ali yerlikaya

terör

hakaret

tsk

şehit

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Bakan Yerlikaya, Türk ordusuna hakaret edenlerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdiBakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." notunu düştü.'57 hesap incelemeye alındı'Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı

https://sputniknews.com.tr/20231224/milli-savunma-bakani-guler-tsk-komuta-kademesi-ile-irak-sinirinda-1078862144.html

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ali yerlikaya, terör, hakaret, tsk, şehit