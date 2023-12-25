https://sputniknews.com.tr/20231225/bakan-yerlikaya-paylasti-geregi-yapildi-1078919235.html
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Gereği yapıldı'
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Gereği yapıldı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan TSK'ya hakaret eden kişilerin yakalandığını açıkladı. 'Gereği yapıldı' notuyla paylaşım yapan Bakan Yerlikaya... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T15:32+0300
2023-12-25T15:32+0300
2023-12-25T15:32+0300
türkiye
ali yerlikaya
terör
hakaret
tsk
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:976:2048:2128_1920x0_80_0_0_440a454ca2983b0ea9f71e6fac14d9b5.jpg
Bakan Yerlikaya, Türk ordusuna hakaret edenlerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdiBakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." notunu düştü.'57 hesap incelemeye alındı'Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı
https://sputniknews.com.tr/20231224/milli-savunma-bakani-guler-tsk-komuta-kademesi-ile-irak-sinirinda-1078862144.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:784:2048:2320_1920x0_80_0_0_929eafee648fd4f47ceba2af1e663786.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, terör, hakaret, tsk, şehit
ali yerlikaya, terör, hakaret, tsk, şehit
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Gereği yapıldı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan TSK'ya hakaret eden kişilerin yakalandığını açıkladı. 'Gereği yapıldı' notuyla paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, Türk ordusuna hakaret edenlerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." notunu düştü.
'57 hesap incelemeye alındı'
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı