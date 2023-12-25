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Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?
Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?Asgari Ücret komisyonunun 3. toplantısının tarihi ise henüz net değil.Ancak Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı.Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.Toplantıda, taraflar bir rakam telaffuz etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucret-3-veya-4-skala-olarak-belirlenebilir-onerisi-1078875437.html
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Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?

09:29 25.12.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah önümüzdeki hafta yapıp aralık ayı içerisinde önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."

Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret komisyonunun 3. toplantısının tarihi ise henüz net değil.

Ancak Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı.
Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.
Toplantıda, taraflar bir rakam telaffuz etmedi.
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