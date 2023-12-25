https://sputniknews.com.tr/20231225/asgari-ucrette-son-viraj-bu-hafta-belli-olacak-mi-1078896056.html

Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?

Asgari ücrette son viraj: Bu hafta belli olacak mı?

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T09:29+0300

2023-12-25T09:29+0300

2023-12-25T09:29+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

muhammet emin akbaşoğlu

ekonomi

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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?Asgari Ücret komisyonunun 3. toplantısının tarihi ise henüz net değil.Ancak Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı.Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.Toplantıda, taraflar bir rakam telaffuz etmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231224/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucret-3-veya-4-skala-olarak-belirlenebilir-onerisi-1078875437.html

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