https://sputniknews.com.tr/20231225/4-il-icin-gerilim-uyarisi-faylarda-stres-yogunlugu-artmis-durumda-1078914270.html
4 il için gerilim uyarısı: 'Faylarda stres yoğunluğu artmış durumda'
4 il için gerilim uyarısı: 'Faylarda stres yoğunluğu artmış durumda'
MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T14:09+0300
2023-12-25T14:09+0300
2023-12-25T14:09+0300
türkiye
deprem
kuzey anadolu
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
fay
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
türkiye
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MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirledi.Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde gerçekleşecek olan sismik aktiviteye dikkat çeken bilim insanları, Varto için de uyarılarda bulundu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Muş’ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye’de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” dedi.'Stres birikimi arttı'6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-ozhaseki-turkiyenin-hicbir-yerinde-asla-fay-hatlari-uzerinde-yapilasmaya-izin-vermeyecegiz-1078622351.html
türkiye
kuzey anadolu
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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deprem, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), fay, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, türkiye
deprem, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), fay, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, türkiye
4 il için gerilim uyarısı: 'Faylarda stres yoğunluğu artmış durumda'
MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarının stres birikimini inceledi. Dr. Öğretim Üyesi Dölek, “Varto ve çevresinde faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda” dedi.
MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirledi.
Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde gerçekleşecek olan sismik aktiviteye dikkat çeken bilim insanları, Varto için de uyarılarda bulundu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Muş’ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye’de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmazdır. Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir. Burada Muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım."