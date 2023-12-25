https://sputniknews.com.tr/20231225/4-il-icin-gerilim-uyarisi-faylarda-stres-yogunlugu-artmis-durumda-1078914270.html

4 il için gerilim uyarısı: 'Faylarda stres yoğunluğu artmış durumda'

4 il için gerilim uyarısı: 'Faylarda stres yoğunluğu artmış durumda'

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T14:09+0300

2023-12-25T14:09+0300

2023-12-25T14:09+0300

türkiye

deprem

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

fay

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

türkiye

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MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirledi.Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde gerçekleşecek olan sismik aktiviteye dikkat çeken bilim insanları, Varto için de uyarılarda bulundu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Muş’ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye’de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” dedi.'Stres birikimi arttı'6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-ozhaseki-turkiyenin-hicbir-yerinde-asla-fay-hatlari-uzerinde-yapilasmaya-izin-vermeyecegiz-1078622351.html

türkiye

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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deprem, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), fay, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, türkiye