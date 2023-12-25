Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

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Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor" diye konuştu.