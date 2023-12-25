Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Radyocu Reha Özcan: ‘Podcastler sayesinde radyo ‘bitiyorum’ derken yeniden doğdu’
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231225/1078931227.html
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı. Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T18:57+0300
2023-12-25T18:57+0300
multimedya
çıldır gölü
fotoğraf
turist
at
at
kızak
kızak
atlı kızakçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078930358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9b5b0c5aacb5de291f837d1f2953f66.jpg
çıldır gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078930358_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_212d8af25bc58fb5a07e2ae30985aab8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, çıldır gölü, fotoğraf, turist, at, at, kızak, kızak, atlı kızakçı, atlı kızak
фото, çıldır gölü, fotoğraf, turist, at, at, kızak, kızak, atlı kızakçı, atlı kızak

Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı

18:57 25.12.2023
Abone ol
Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı. Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı.
© AA / Cüneyt Çelik

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan bir bölümünün yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü&#x27;nün donan bir bölümünün yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Cüneyt Çelik

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan bir bölümünün yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

© AA / Cüneyt Çelik

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı.

Çıldır Gölü&#x27;nün Kars&#x27;ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Cüneyt Çelik

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı.

© AA / Cüneyt Çelik

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı.

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü&#x27;nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Cüneyt Çelik

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı.

© AA / Cüneyt Çelik

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da "Herkül" adını verdiği süs köpeğiyle kar motoru üzerinde bölgede tur attı.

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da &quot;Herkül&quot; adını verdiği süs köpeğiyle kar motoru üzerinde bölgede tur attı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Cüneyt Çelik

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da "Herkül" adını verdiği süs köpeğiyle kar motoru üzerinde bölgede tur attı.

© AA / Cüneyt Çelik

Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Cüneyt Çelik

Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

© AA / Cüneyt Çelik

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, "Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" dedi.

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, &quot;Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Cüneyt Çelik

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, "Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" dedi.

© AA / Cüneyt Çelik

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor" diye konuştu.

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, &quot;Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Cüneyt Çelik

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor" diye konuştu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала