https://sputniknews.com.tr/20231224/spacexin-roketi-alman-ordusunun-kesif-uydularini-yorungeye-tasidi-1078882629.html

SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı

SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı

SpaceX’in taşıyıcı roketi Falcon 9’un, Almanya Savunma Bakanlığı'na ait 2 radar keşif uydusu SARah-2 ve SARah-3'ü bugün başarıyla yörüngeye taşıdığı... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T19:51+0300

2023-12-24T19:51+0300

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SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre Falcon 9, Almanya Savunma Bakanlığı'na ait 2 radar keşif uydusu SARah-2 ve SARah-3'ü bugün fırlatarak başarılı bir şekilde yörüngeye taşıdı. Yapılan açıklamada, “SARah-2 ve SARah-3 uydularının fırlatılışı teyit edildi” ifadelerine yer verildi.SARah (Uydu Tabanlı Radar Keşif Sistemi), bugünkü fırlatma da dikkate alınarak Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) 35-40 cm çözünürlükte görüntü alma kabiliyetine sahip 3 radar uydusundan oluşacak askeri uzay keşif sistemidir. Aygıtların kullanım süresi 10 yıl olarak tasarlandı.SARah-1 uydusu Haziran 2022'de yörüngeye fırlatılmıştı. SARah-2 ve SARah-3 uzay radarları pasif parabolik antenle donatılmış olup her biri, günün saatine veya bulut örtüsüne bakılmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayabiliyor.Yörüngeye fırlatılan yeni uydu grubu, 2006'dan bu yana yörüngede faaliyette olan ve yaklaşık bir metrelik uzamsal çözünürlüğe sahip görüntüler sağlayan 5 eski Alman keşif uydusunun yerini alacak.

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