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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarini-vurdu-ucaksavar-fuze-sistemleri-imha-edildi-1078875104.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarını vurdu: Uçaksavar füze sistemleri imha edildi
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarını vurdu: Uçaksavar füze sistemleri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın askeri havaalanlarına hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda uçaksavar füze sistemlerinin... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T17:31+0300
2023-12-24T17:31+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya özel operasyon kuvvetleri
rusya
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın bilgilendirme açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’nın askeri havaalanlarına hava saldırıları düzenlediği, Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Havaalanı’nda Norveç üretimi NASAMS ve Fransa menşeili Crotale-NG yapımı uçaksavar füze sistemlerinin vurulduğu bilgisi verildi.Kirovograd bölgesindeki Kanatovo ve Dnepr havalimanlarındaki havacılık teçhizatının, uçuş navigasyon araçlarının ve hava tabanlı mühimmatının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 127 bölgedeki insan gücü ve askeri teçhizatının da vurulduğu kaydedildi.Açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 Su-27 ve bir Su-24 avcı uçağını düşürdü, savunma sistemleri son bir günde 3 adet HARM anti-radar füzesini, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 adet füzeyi ve bir Neptun gemisavar seyir füzesini de önledi.Bakanlık, son bir günde ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 49 adet insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini vurguladı.Rus birliklerinin, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 14 saldırısını püskürttüğüne dikkat çekilen açıklamada Ukrayna ordusuna cephenin farklı istikametlerinde verilen kayıplara ilişkin bilgiler de paylaşıldı.Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun toplam 8 saldırısı püskürttükleri aktarılan açıklamada, düşmanın bu yöndeki toplam kayıplarının 350’ye yakın asker, 3 zırhlı piyade aracı, bir zırhlı personel taşıyıcısı ve 5 otomobil olduğu, topçu mücadelesinde ise Ukrayna’ya ait bir M777, bir Msta-B ve bir D-30 obüsü ile birer Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemlerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.Kupyansk istikametinde ise Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna birliklerinin 4 saldırısını püskürttükleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 40’ın üzerinde asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kayıp verdiği, Harkov bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 2 saldırısını püskürttüğü ifade edilen açıklamada, düşmanın 100’e yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybettiği vurgulandı.Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 79. İndirme ve Saldırı Tugayı’nı vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın kayıpları 110’a yakın asker ve 2 pikap oldu. Topçu düellosu sırasında ABD yapımı bir M109 Paladin, bir Akatsiya ve bir Gvozdika topçu sistemleri vuruldu” denildi.Zaporojye bölgesinde Rus ordu grubunun topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Zaporojye bölgesinin 4 yerleşiminde Ukrayna birliklerine insan gücü ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikamette 70’e yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybettiği açıklandı.Herson bölgesinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 80’e yakın askerini ve 3 otomobilini kaybettiğinin, topçu düellosunda ise ABD yapımı bir M109 Paladin, bir Akatsiya ve bir Gvozdika topçu sistemlerinin, bir Msta-B ve bir D-30 obüsünün vurulduğunun altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/cumhurbaskani-basdanismanindan-abdye-sert-tepki-alcak-soykirimci-devlet-1078873668.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya özel operasyon kuvvetleri, rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
rusya savunma bakanlığı, rusya özel operasyon kuvvetleri, rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarını vurdu: Uçaksavar füze sistemleri imha edildi

17:31 24.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinRus askerleri
Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın askeri havaalanlarına hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda uçaksavar füze sistemlerinin, uçakların ve çeşitli mühimmatın imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın bilgilendirme açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’nın askeri havaalanlarına hava saldırıları düzenlediği, Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Havaalanı’nda Norveç üretimi NASAMS ve Fransa menşeili Crotale-NG yapımı uçaksavar füze sistemlerinin vurulduğu bilgisi verildi.
Kirovograd bölgesindeki Kanatovo ve Dnepr havalimanlarındaki havacılık teçhizatının, uçuş navigasyon araçlarının ve hava tabanlı mühimmatının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 127 bölgedeki insan gücü ve askeri teçhizatının da vurulduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 Su-27 ve bir Su-24 avcı uçağını düşürdü, savunma sistemleri son bir günde 3 adet HARM anti-radar füzesini, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 adet füzeyi ve bir Neptun gemisavar seyir füzesini de önledi.
Bakanlık, son bir günde ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 49 adet insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini vurguladı.
Rus birliklerinin, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 14 saldırısını püskürttüğüne dikkat çekilen açıklamada Ukrayna ordusuna cephenin farklı istikametlerinde verilen kayıplara ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun toplam 8 saldırısı püskürttükleri aktarılan açıklamada, düşmanın bu yöndeki toplam kayıplarının 350’ye yakın asker, 3 zırhlı piyade aracı, bir zırhlı personel taşıyıcısı ve 5 otomobil olduğu, topçu mücadelesinde ise Ukrayna’ya ait bir M777, bir Msta-B ve bir D-30 obüsü ile birer Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemlerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Kupyansk istikametinde ise Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna birliklerinin 4 saldırısını püskürttükleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 40’ın üzerinde asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kayıp verdiği, Harkov bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.
Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 2 saldırısını püskürttüğü ifade edilen açıklamada, düşmanın 100’e yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybettiği vurgulandı.
Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun 79. İndirme ve Saldırı Tugayı’nı vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın kayıpları 110’a yakın asker ve 2 pikap oldu. Topçu düellosu sırasında ABD yapımı bir M109 Paladin, bir Akatsiya ve bir Gvozdika topçu sistemleri vuruldu” denildi.
Zaporojye bölgesinde Rus ordu grubunun topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Zaporojye bölgesinin 4 yerleşiminde Ukrayna birliklerine insan gücü ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikamette 70’e yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybettiği açıklandı.
Herson bölgesinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 80’e yakın askerini ve 3 otomobilini kaybettiğinin, topçu düellosunda ise ABD yapımı bir M109 Paladin, bir Akatsiya ve bir Gvozdika topçu sistemlerinin, bir Msta-B ve bir D-30 obüsünün vurulduğunun altı çizildi.
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