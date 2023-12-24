https://sputniknews.com.tr/20231224/mit-ypgnin-sozde-aynularab-eyalet-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi--1078867245.html

MİT, YPG’nin sözde Aynularab eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, YPG’nin sözde Aynularab eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı kişinin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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MİT, Bahoz Afrin kod adlı kişinin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti. Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin, öncelikli hedef listesine eklendi.Sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, 'Bahoz Afrin' kodu takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen terörist için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynakları, Aynularab’a sözde sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek kişi bulmakta zorlandığını aktardı.

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mit, ypg, ypg/pkk, pyd/ypg, suriye, sınır, terörist