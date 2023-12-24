https://sputniknews.com.tr/20231224/istanbula-kar-geliyor-mu-yilbasinda-kar-yagacak-mi-1078865467.html

İstanbul'a kar geliyor mu, yılbaşında kar yağacak mı?

İstanbul'a kar geliyor mu, yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanları yakın zamanda İstanbul'a kar yağışı olacağına dair tahminler yaparken, İstanbul'a kar geliyor mu? sorusunun en güncel yanıtını... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T13:07+0300

2023-12-24T13:07+0300

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türkiye

istanbul

kar yağışı

kar

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İstanbul'da yaşayanlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. En çok merak edilenlerden biri de İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?Aralık ayı sonu için İstanbul'a kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlardan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen kar yağışıyla ilgili tahmininde değişiklik yaptı. Kar yağma olasılığı için 'Sarılabilirsiniz birbirinize' diyen Şen, 'Şimdi ayrılalım birbirimizden' yorumunu yaptı. 'Yılbaşında kar yağacak mı?'"Yıl başında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok" diyen Orhan Şen şunları ifade etti:

türkiye

istanbul

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istanbul kar ne zaman, istanbul kar yağışı, istanbula kar yağacak mı, yılbaşında kar yağacak mı