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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/israil-ordusu-bati-seriadaki-multeci-kampina-baskin-duzenledi-1078861209.html
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T09:38+0300
2023-12-24T09:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil ordusu (idf)
batı şeria
gazze
gazze şeridi
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Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.Bu arada baskın sırasında, kampta ara ara patlama ve askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların sesleri duyuldu.İsrail güçlerinin, beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.İsrail güçleri, 17 Aralık'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürmüştü. 19 Ekim'de de 30 saatlik süren baskında 5'i çocuk 13 Filistinli öldürülmüştü.İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarında da artış yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/israil-ordusu-aksa-tufani-operasyonunun-basindan-bu-yana-olen-askerlerin-sayisini-guncelledi-1078859480.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), batı şeria, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), batı şeria, gazze, gazze şeridi

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

09:38 24.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.
İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.
Bu arada baskın sırasında, kampta ara ara patlama ve askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların sesleri duyuldu.
İsrail güçlerinin, beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.
İsrail güçleri, 17 Aralık'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürmüştü. 19 Ekim'de de 30 saatlik süren baskında 5'i çocuk 13 Filistinli öldürülmüştü.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarında da artış yaşanıyor.
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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