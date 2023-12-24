DEM Parti'nin Diyarbakır'daki kongresine soruşturma: 42 gözaltı

SESLİ HABER Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’ 2 dk 07:00

SESLİ HABER Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi 1 dk 07:47

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SESLİ HABER Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’ 2 dk 16:31

SESLİ HABER Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’ 2 dk 16:45

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SESLİ HABER Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’ 3 dk 17:12

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SESLİ HABER Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu 1 dk 18:25

SESLİ HABER Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor 2 dk 18:35

SESLİ HABER Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı 1 dk 19:14

SESLİ HABER Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’ 1 dk 20:00

SESLİ HABER ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’ 1 dk 20:37

SESLİ HABER ‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’ 3 dk 21:00

SESLİ HABER Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi 3 dk 21:14

SESLİ HABER Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi 1 dk 09:00

SESLİ HABER WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’ 1 dk 09:18

SESLİ HABER Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’ 1 dk 09:30

SESLİ HABER Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’ 2 dk 10:15

SESLİ HABER Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı 2 dk 10:29

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 11:00

SESLİ HABER Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’ 2 dk 11:16

SESLİ HABER Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor 1 dk 11:28

SESLİ HABER Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi 3 dk 11:37

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 12:00

SESLİ HABER Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu 2 dk 12:14

SESLİ HABER ‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’ 3 dk 12:28

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 13:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 114 dk 13:05

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 15:00

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 16:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 17:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 18:00

SESLİ HABER Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı 1 dk 18:12

SESLİ HABER Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor 2 dk 18:38

SESLİ HABER Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti. 2 dk 18:48

SESLİ HABER Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı 2 dk 19:00

SESLİ HABER Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı 1 dk 19:09

SESLİ HABER ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’ 1 dk 19:18

SESLİ HABER Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’ 1 dk 19:27

SESLİ HABER Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’ 3 dk 19:37

SESLİ HABER Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’ 2 dk 20:00

SESLİ HABER Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’ 2 dk 20:11

SESLİ HABER Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor 2 dk 20:24

SESLİ HABER Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu 1 dk 20:37