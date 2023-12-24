https://sputniknews.com.tr/20231224/bakan-tunc-sehitler-ve-ailelerine-yonelik-paylasim-yapan-bir-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1078865256.html

Bakan Tunç: Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bakan Tunç: Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Tunç'tan "Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yılmaz tunç

gözaltı

şehit

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-eksi-sozlukteki-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-1078864221.html

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yılmaz tunç, gözaltı, şehit