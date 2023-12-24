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https://sputniknews.com.tr/20231224/bakan-tunc-sehitler-ve-ailelerine-yonelik-paylasim-yapan-bir-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1078865256.html
Bakan Tunç: Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Bakan Tunç: Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Adalet Bakanı Tunç'tan "Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T12:23+0300
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türkiye
yılmaz tunç
gözaltı
şehit
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-eksi-sozlukteki-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-1078864221.html
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yılmaz tunç, gözaltı, şehit
yılmaz tunç, gözaltı, şehit

Bakan Tunç: Şehitler ve ailelerine yönelik paylaşım yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

12:23 24.12.2023
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Emin Sansar
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Adalet Bakanı Tunç'tan "Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'bazı sosyal medya sitelerinden şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekşi Sözlük'teki paylaşımlar hakkında soruşturma
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