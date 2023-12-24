https://sputniknews.com.tr/20231224/ak-partili-akbasoglu-asgari-ucret-icin-tarih-verdi-1078871100.html

AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T16:21+0300

2023-12-24T16:21+0300

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türkiye

ak parti

asgari ücret

son dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini ifade etti.Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

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