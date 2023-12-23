https://sputniknews.com.tr/20231223/ukraynaya-ait-bir-iha-belgorod-bolgesinde-bir-kopruye-saldirdi-onarim-ekibinden-3-isci-yaralandi-1078846544.html
Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı
Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait ‘kamikaze’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesindeki Grayvoron ilçesinde bir köprüde... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T16:06+0300
2023-12-23T16:06+0300
2023-12-23T16:06+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘kamikaze’ tipi bir İHA’nın Belgorod bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Grayvoron ilçesindeki bir köprüye ‘kamikaze’ tipi İHA ile saldırdı. Olay Sovhoznıy ve Gorkovskiy kasabaları arasında meydana geldi. O sırada yol çalışanları köprüde onarım çalışması yapıyordu. Patlayıcı aygıt asfalt silindirinin üzerine düştü, 3 çalışan yaralandı” ifadelerini kullandı.Ambulans ekiplerinin tüm yaralıları Belgorod’daki hastaneye naklettiğine dikkat çeken Gladkov, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, iki kişinin ise orta derece yara aldığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait ‘kamikaze’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesindeki Grayvoron ilçesinde bir köprüde asfalt çalışması yapan ekibe saldırdığını, olayda 3 işçinin yaralandığını bildirdi.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘kamikaze’ tipi bir İHA’nın Belgorod bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.
Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Grayvoron ilçesindeki bir köprüye ‘kamikaze’ tipi İHA ile saldırdı. Olay Sovhoznıy ve Gorkovskiy kasabaları arasında meydana geldi. O sırada yol çalışanları köprüde onarım çalışması yapıyordu. Patlayıcı aygıt asfalt silindirinin üzerine düştü, 3 çalışan yaralandı” ifadelerini kullandı.
Ambulans ekiplerinin tüm yaralıları Belgorod’daki hastaneye naklettiğine dikkat çeken Gladkov, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, iki kişinin ise orta derece yara aldığını ifade etti.