Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:04
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
07:47
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
08:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
10:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
11:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:15
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
16:15
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
17:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
21:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/ukraynaya-ait-bir-iha-belgorod-bolgesinde-bir-kopruye-saldirdi-onarim-ekibinden-3-isci-yaralandi-1078846544.html
Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı
Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait ‘kamikaze’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesindeki Grayvoron ilçesinde bir köprüde... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T16:06+0300
2023-12-23T16:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/08/1073305525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_845f145b1e2600dae6d43473fe8774e7.jpg
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘kamikaze’ tipi bir İHA’nın Belgorod bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Grayvoron ilçesindeki bir köprüye ‘kamikaze’ tipi İHA ile saldırdı. Olay Sovhoznıy ve Gorkovskiy kasabaları arasında meydana geldi. O sırada yol çalışanları köprüde onarım çalışması yapıyordu. Patlayıcı aygıt asfalt silindirinin üzerine düştü, 3 çalışan yaralandı” ifadelerini kullandı.Ambulans ekiplerinin tüm yaralıları Belgorod’daki hastaneye naklettiğine dikkat çeken Gladkov, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, iki kişinin ise orta derece yara aldığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/08/1073305525_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_311b05ca88723817ce07c601dc7829d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna silahlı kuvvetleri

Ukrayna’ya ait bir İHA, Belgorod bölgesinde bir köprüye saldırdı, onarım ekibinden 3 işçi yaralandı

16:06 23.12.2023
© Sputnik / Таисия Лисковец / Multimedya arşivine gidinBelgorod Bölgesi'nin Valisi Vyaçeslav Gladkov
Belgorod Bölgesi'nin Valisi Vyaçeslav Gladkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Таисия Лисковец
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait ‘kamikaze’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesindeki Grayvoron ilçesinde bir köprüde asfalt çalışması yapan ekibe saldırdığını, olayda 3 işçinin yaralandığını bildirdi.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘kamikaze’ tipi bir İHA’nın Belgorod bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.
Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Grayvoron ilçesindeki bir köprüye ‘kamikaze’ tipi İHA ile saldırdı. Olay Sovhoznıy ve Gorkovskiy kasabaları arasında meydana geldi. O sırada yol çalışanları köprüde onarım çalışması yapıyordu. Patlayıcı aygıt asfalt silindirinin üzerine düştü, 3 çalışan yaralandı” ifadelerini kullandı.
Ambulans ekiplerinin tüm yaralıları Belgorod’daki hastaneye naklettiğine dikkat çeken Gladkov, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, iki kişinin ise orta derece yara aldığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 4 bin 690 askeri etkisiz hale getirildi
Dün, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала