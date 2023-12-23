https://sputniknews.com.tr/20231223/turkiyenin-yerli-ve-milli-surucusuz-ilk-metro-aracinin-test-surusu-yapildi-1078839845.html
Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı
Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı
Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı arasında çalışacak Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü gerçekleştirildi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T13:10+0300
2023-12-23T13:10+0300
2023-12-23T13:37+0300
yaşam
video
metro
gebze-darıca metro hattı
yerli ve milli ürünler
kocaeli
kocaeli belediyesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona gelindi.15,4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu olan metrosunun test sürüşü görüntüleri paylaşıldı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Heyecanla beklediğimiz, Gebze - Darıca Metrosundan ilk görüntüler geldi" açıklamasında bulundu.Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek.İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.
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Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı
Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı
2023-12-23T13:10+0300
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video, metro, gebze-darıca metro hattı, yerli ve milli ürünler, kocaeli, kocaeli belediyesi, видео
video, metro, gebze-darıca metro hattı, yerli ve milli ürünler, kocaeli, kocaeli belediyesi, видео
Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı
13:10 23.12.2023 (güncellendi: 13:37 23.12.2023)
Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı arasında çalışacak Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona gelindi.
15,4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu olan metrosunun test sürüşü görüntüleri paylaşıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Heyecanla beklediğimiz, Gebze - Darıca Metrosundan ilk görüntüler geldi" açıklamasında bulundu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek.
İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.