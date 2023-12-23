https://sputniknews.com.tr/20231223/turkiyenin-yerli-ve-milli-surucusuz-ilk-metro-aracinin-test-surusu-yapildi-1078839845.html

Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı

Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı arasında çalışacak Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü gerçekleştirildi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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metro

gebze-darıca metro hattı

yerli ve milli ürünler

kocaeli

kocaeli belediyesi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona gelindi.15,4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu olan metrosunun test sürüşü görüntüleri paylaşıldı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Heyecanla beklediğimiz, Gebze - Darıca Metrosundan ilk görüntüler geldi" açıklamasında bulundu.Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek.İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.

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Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının test sürüşü yapıldı 2023-12-23T13:10+0300 true PT0M21S

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