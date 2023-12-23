https://sputniknews.com.tr/20231223/sarkici-atilla-tas-tutuklandi--1078846231.html
Atilla Taş tutuklandı
Atilla Taş tutuklandı
Atilla Taş, dün gece barda yaşanan bir kavga ardından tutuklandı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T15:46+0300
2023-12-23T15:46+0300
2023-12-23T17:25+0300
türkiye
atilla taş
tutuklanma
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Şarkıcı Atilla Taş'ın, Beşiktaş’ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı açıklandı.Elde edilen bilgilere göre, dün gece yaşanan olayda barda eğlenen Taş, mekan sahipleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri, olayın büyümesi üzerine polis çağırdı. Taş’ın ve eşinin polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231223/mezunlari-en-hizli-is-bulan-universite-belli-oldu-1078844382.html
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atilla taş, tutuklanma
Atilla Taş tutuklandı
15:46 23.12.2023 (güncellendi: 17:25 23.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Atilla Taş, dün gece barda yaşanan bir kavga ardından tutuklandı.
Şarkıcı Atilla Taş'ın, Beşiktaş’ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı açıklandı.
Elde edilen bilgilere göre, dün gece yaşanan olayda barda eğlenen Taş, mekan sahipleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri, olayın büyümesi üzerine polis çağırdı.
Taş’ın ve eşinin polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.