https://sputniknews.com.tr/20231223/sarkici-atilla-tas-tutuklandi--1078846231.html

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş, dün gece barda yaşanan bir kavga ardından tutuklandı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T15:46+0300

2023-12-23T15:46+0300

2023-12-23T17:25+0300

türkiye

atilla taş

tutuklanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102463/05/1024630557_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bb95211065f01cfac8f431596b5e516f.jpg

Şarkıcı Atilla Taş'ın, Beşiktaş’ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı açıklandı.Elde edilen bilgilere göre, dün gece yaşanan olayda barda eğlenen Taş, mekan sahipleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri, olayın büyümesi üzerine polis çağırdı. Taş’ın ve eşinin polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/mezunlari-en-hizli-is-bulan-universite-belli-oldu-1078844382.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atilla taş, tutuklanma