https://sputniknews.com.tr/20231223/pilot-pia-firtinasina-yakalandi-ucagi-ikinci-denemesinde-indirdi-1078829106.html
Pilot Pia Fırtınası'na yakalandı: Uçağı ikinci denemesinde indirdi
Pilot Pia Fırtınası'na yakalandı: Uçağı ikinci denemesinde indirdi
İngiltere’nin Manchester Havalimanı’na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle inişte zor anlar yaşadı. Pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T09:34+0300
2023-12-23T09:34+0300
2023-12-23T09:34+0300
dünya
video
manchester
ingiltere
uçak
pilot
fırtına
pia fırtınası
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İngiltere’de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Manchester Havalimanı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalışırken zor anlar yaşadı.Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.
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Pilot Pia Fırtınası'na yakalandı: Uçağı ikinci denemesinde indirdi
Pilot Pia Fırtınası'na yakalandı: Uçağı ikinci denemesinde indirdi
2023-12-23T09:34+0300
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PT0M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, manchester, ingiltere, uçak, pilot, fırtına, pia fırtınası, видео
video, manchester, ingiltere, uçak, pilot, fırtına, pia fırtınası, видео
Pilot Pia Fırtınası'na yakalandı: Uçağı ikinci denemesinde indirdi
İngiltere’nin Manchester Havalimanı’na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle inişte zor anlar yaşadı. Pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.
İngiltere’de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Manchester Havalimanı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalışırken zor anlar yaşadı.
Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.