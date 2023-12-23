https://sputniknews.com.tr/20231223/milyonda-bir-ihtimal-gercek-oldu-bir-gun-arayla-iki-kez-dogum-yapti-1078858886.html
Milyonda bir ihtimal gerçek oldu: Bir gün arayla iki kez doğum yaptı
Milyonda bir ihtimal gerçek oldu: Bir gün arayla iki kez doğum yaptı
ABD'de Kelsey Hatcher isimli çift rahimli kadın bir gün arayla iki kez doğum yaptı. Uzmanlara göre çift rahimlilik kadınların yüzde 0.03'ünde görülüyor ve bu... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T21:06+0300
2023-12-23T21:06+0300
2023-12-23T21:07+0300
yaşam
rahim
kadın
doğum
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Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan 32 yaşındaki Hatcher, çarşamba günü ilk, perşembe günü de ikinci kızını dünyaya getirdi.Hatcher, nadir görülen hamilelik ve 20 saati aşan doğumun ardından kız bebekleriyle taburcu edildi.Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen sağlık ekibine teşekkür eden Hatcher, yılbaşı tatilinin tadını kızlarıyla çıkaracağını belirtti.Alabama Üniversitesinden uzmanlar, çift rahimliliğin kadınların yüzde 0.03'ünde görüldüğünü ve bu durumda ikiz bebek ihtimalinin milyonda bir olduğunu kaydetti.Bangladeş'te 2019'da çift rahimli kadının bir ay arayla ikiz bebek doğurduğu bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/uzmani-acikladi-dogum-sonrasi-babalarda-da-depresyon-gozlenebiliyor-1078721931.html
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rahim, kadın, doğum
Milyonda bir ihtimal gerçek oldu: Bir gün arayla iki kez doğum yaptı
21:06 23.12.2023 (güncellendi: 21:07 23.12.2023)
ABD'de Kelsey Hatcher isimli çift rahimli kadın bir gün arayla iki kez doğum yaptı. Uzmanlara göre çift rahimlilik kadınların yüzde 0.03'ünde görülüyor ve bu durumda ikiz bebek ihtimali milyonda bir oluyor.
Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan 32 yaşındaki Hatcher, çarşamba günü ilk, perşembe günü de ikinci kızını dünyaya getirdi.
Hatcher, nadir görülen hamilelik ve 20 saati aşan doğumun ardından kız bebekleriyle taburcu edildi.
Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen sağlık ekibine teşekkür eden Hatcher, yılbaşı tatilinin tadını kızlarıyla çıkaracağını belirtti.
Alabama Üniversitesinden uzmanlar, çift rahimliliğin kadınların yüzde 0.03'ünde görüldüğünü ve bu durumda ikiz bebek ihtimalinin milyonda bir olduğunu kaydetti.
Bangladeş'te 2019'da çift rahimli kadının bir ay arayla ikiz bebek doğurduğu bildirilmişti.