https://sputniknews.com.tr/20231223/hindistan-aciklarinda-bir-israil-gemisine-daha-iha-saldirisi-gerceklestirildi--1078855930.html

Hindistan açıklarında bir İsrail gemisine daha İHA saldırısı gerçekleştirildi

Hindistan açıklarında bir İsrail gemisine daha İHA saldırısı gerçekleştirildi

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Hindistan açıklarında seyreden İsrail'le bağlantılı bir tankere insansız hava aracı (İHA) ile saldırı... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T18:41+0300

2023-12-23T18:41+0300

2023-12-23T18:41+0300

israil- filistin çatışması

yemen

husi

gemi

iha

insansız hava aracı (iha)

suudi arabistan

hindistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078044077_0:125:2394:1472_1920x0_80_0_0_67d03e5c33b8358e246ba819d4881570.jpg

İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın batı kıyısında seyir halinde olan İsrail'le bağlantılı bir tankerin İHA ile hedef alındığı bildirildi. Liberya bandıralı olduğu belirtilen tankerde saldırı sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Yangının mürettebat arasında can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğü ifade edildi.Hint donanmasından bir yetkili ise medyaya yaptığı açıklamada, tankerden sabah saatlerinde gelen yardım talebine yanıt verdiklerini belirterek, “Mürettebatın ve geminin güvenliği sağlandı” ifadelerini kullandı. Hint yetkili, bir savaş gemisinin de bölgeye gönderildiğini söyledi.Hint medyası, tankerin Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan 'MV Chem Pluto' olduğunu belirtti. Geminin kim tarafından hedef alındığı henüz bilinmiyor.Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile ilişkili gemileri hedef alıyorYemenli Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı.Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı’ndaki Norveç bandıralı 'STRINDA' adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve İHA saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’deki sevkiyatlarını durdurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/yemen-aciklarinda-norvec-bayrakli-gemi-seyir-fuzesiyle-vuruldu--1078352623.html

yemen

suudi arabistan

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husi, gemi, iha, insansız hava aracı (iha), suudi arabistan, hindistan