Fenerbahçe'den derbi öncesi hakemlere çağrı

"Bu hatalara bakılarak hakemin 4 hafta maç yönetmemesi, ceza alması beklenirken hakem Arda Kardeşler, hem orta hakem, hem VAR, AVAR olarak görevler aldı. VAR hakemi Hüseyin Göçek cezalandırıldı ama Arka Kardeşler maç almaya devam etti. Üstelik şimdi de ödüllendirilir gibi derbiye atandı. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık. 1 hafta içerisinde 2 kez Galatasaray ile oynayacağız. Bu sebeple bu tablo maçın sorumluluğunu hakemler adına daha da artıyor. Her iki maçtaki futbol kalitesinde hakemlerin performansı da her zamankinden daha fazla olacak. Bunun sebebini yukarıda da ifade ettim. Türk futbolu kritik bir dönemde ve bunun en önemli sebeplerinden birisi hakem kararları. Bu kararlar sahadaki oyunu ve dolayısıyla şampiyonluk yarışını, düşme potasını ve Avrupa kupalarına katılım rekabetini bire bir etkiliyor. Bildiğiniz gibi son haftalarda çok üzücü, yıpratıcı şeyler tam da bu sebepten yaşandı. Hatta yaşadığımız sıkıntılar ne yazık ki ülkemizi aştı ve dünyada konuşulmaya başlandı. Tüm dünyanın da gözü bu derbide olacak. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Hakemlerden beklenen adil yaklaşım, kuralları herkese eşit ve yorumsuz uygulamaları, sonuçlara yön değil takımlara ve camialara güven vermeleridir."