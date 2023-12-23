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Fenerbahçe'den derbi öncesi hakemlere çağrı
Fenerbahçe'den derbi öncesi hakemlere çağrı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş, yarın Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem kadrosuna adalet çağrısında bulundu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
galatasaray sk
derbi
süper lig
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Gebetaş, sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray müsabakalarının Türk futbol tarihinin kilometre taşlarından olduğunu hatırlattı. Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Gebetaş, "Sezon başından beri maçlarımızda çok fahiş hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Yine maçın sonucunu etkileyecek düzeyde hakem müdahalesi olmazsa biz bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Kadıköy'deki derbilerde her zaman Fenerbahçe'nin favori olduğunu aktaran Gebetaş, taraftarlardan destek beklediklerini kaydetti. Son lig maçında Fred ve Mert Hakan'ın cezalı duruma düşmesinin canlarını sıktığını bildiren Gebetaş, şöyle devam etti: Ligde son 2 sezonda şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a göre 3 kat daha fazla kırmızı kart gördüklerini vurgulayan Gebetaş, "Pazar günü oynayacağımız maçın, sahanın, oyunun konuşulacağı bir derbi olmasını temenni ediyoruz. Hakem performansı, standart dışı kararların tartışılacağı bir maç kesinlikle olmamalı. Hakem grubu her kararında çok dikkatli olmalı. Maçtan asla kopmamalı." değerlendirmesinde bulundu.Gebetaş, derbiyi yönetecek hakem Arda Kardeşler'in ligin 13. haftasında Karagümrük maçlarında görev aldığını ve orada kendilerinin lehine ve aleyhine 2 yanlış penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
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fenerbahçe, galatasaray sk, derbi, süper lig, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
fenerbahçe, galatasaray sk, derbi, süper lig, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol

Fenerbahçe'den derbi öncesi hakemlere çağrı

19:49 23.12.2023
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş, yarın Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem kadrosuna adalet çağrısında bulundu.
Gebetaş, sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray müsabakalarının Türk futbol tarihinin kilometre taşlarından olduğunu hatırlattı. Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Gebetaş, "Sezon başından beri maçlarımızda çok fahiş hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Yine maçın sonucunu etkileyecek düzeyde hakem müdahalesi olmazsa biz bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadıköy'deki derbilerde her zaman Fenerbahçe'nin favori olduğunu aktaran Gebetaş, taraftarlardan destek beklediklerini kaydetti. Son lig maçında Fred ve Mert Hakan'ın cezalı duruma düşmesinin canlarını sıktığını bildiren Gebetaş, şöyle devam etti:
"Pazar günü 'eksik var' demeyecek, 'Fenerbahçe burada' diyeceğiz. Bu derbinin ruhu Fenerbahçe'nin galibiyetlerine aşinadır. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Oyuncularımız, hem maça hazırlanırken hem de saha içerisinde çok akıllı ve zeki olmalı. Nedenini Kayserispor maçında tüm Türkiye'nin önünde hep birlikte gördük, yaşadık. Söz konusu Fenerbahçe olunca hakemlerin saha içerisinde kart standartlarının olmadığını, sarı lacivert forma görünce ne kadar kolay kart çıkarıldığı, artık tüm kamuoyunun kabul ettiği bir gerçek haline geldi."
Ligde son 2 sezonda şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a göre 3 kat daha fazla kırmızı kart gördüklerini vurgulayan Gebetaş, "Pazar günü oynayacağımız maçın, sahanın, oyunun konuşulacağı bir derbi olmasını temenni ediyoruz. Hakem performansı, standart dışı kararların tartışılacağı bir maç kesinlikle olmamalı. Hakem grubu her kararında çok dikkatli olmalı. Maçtan asla kopmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Gebetaş, derbiyi yönetecek hakem Arda Kardeşler'in ligin 13. haftasında Karagümrük maçlarında görev aldığını ve orada kendilerinin lehine ve aleyhine 2 yanlış penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu hatalara bakılarak hakemin 4 hafta maç yönetmemesi, ceza alması beklenirken hakem Arda Kardeşler, hem orta hakem, hem VAR, AVAR olarak görevler aldı. VAR hakemi Hüseyin Göçek cezalandırıldı ama Arka Kardeşler maç almaya devam etti. Üstelik şimdi de ödüllendirilir gibi derbiye atandı. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık. 1 hafta içerisinde 2 kez Galatasaray ile oynayacağız. Bu sebeple bu tablo maçın sorumluluğunu hakemler adına daha da artıyor. Her iki maçtaki futbol kalitesinde hakemlerin performansı da her zamankinden daha fazla olacak. Bunun sebebini yukarıda da ifade ettim. Türk futbolu kritik bir dönemde ve bunun en önemli sebeplerinden birisi hakem kararları. Bu kararlar sahadaki oyunu ve dolayısıyla şampiyonluk yarışını, düşme potasını ve Avrupa kupalarına katılım rekabetini bire bir etkiliyor. Bildiğiniz gibi son haftalarda çok üzücü, yıpratıcı şeyler tam da bu sebepten yaşandı. Hatta yaşadığımız sıkıntılar ne yazık ki ülkemizi aştı ve dünyada konuşulmaya başlandı. Tüm dünyanın da gözü bu derbide olacak. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Hakemlerden beklenen adil yaklaşım, kuralları herkese eşit ve yorumsuz uygulamaları, sonuçlara yön değil takımlara ve camialara güven vermeleridir."
Galatasaray-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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